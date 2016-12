Farul l-a instalat pe Gică Butoiu şi i-a propus postul de director tehnic lui Dennis Şerban

Farul l-a instalat pe Gică Butoiu și i-a propus postul de director tehnic lui Dennis Șerban

Butoiu are contract pe doi ani și va încerca să obțină promovarea din acest sezon. Dennis a declarat că este interesat de propunerea care i-a fost făcută. Giani Nedelcu, patronul Farului, l-a prezentat, ieri, pe noul antrenor principal al echipei, Gică Butoiu, care l-a înlocuit pe Ștefan Stoica, demis, alături de secundul său, Vasile Mănăilă, după eșecul „marinarilor” de pe teren propriu cu FC Snagov. Gică a fost promovat de la Farul II, unde va activa ca antrenor Florin Motroc. Butoiu va pregăti Farul în cele 12 etape rămase din retur, contractul său întinzându-se apoi pe încă doi ani. Atât Nedelcu, cât și Butoiu au anunțat că formația constănțeană nu a abandonat lupta pentru promovare, deși ambii recunosc că va fi foarte greu de atins acest obiectiv. Însă, „atâta timp cât există șanse matematice, Farul va trage la Liga 1", după cum a punctat Nedelcu. Regretă că nu i-au dat credit în iarnă „În acest moment, regretăm că nu i-am dat credit lui Gică în iarnă. Lui Stoica îi reproșăm rezultatele, dar nu ne-a plăcut nici jocul. Ar fi o dramă să nu promovăm, dar aceasta nu înseamnă că nu vom continua la Farul în eventualitatea nefericită a ratării Ligii 1 în acest an. La promovare a intrat și FC Snagov”, a declarat Giani Ne-delcu. Gică Butoiu va avea doi secunzi. Primul este Bogdan Andone, care va continua să și joace, iar al doilea urmează să fie desemnat în această săptămână de noul principal. „M-am gândit la câteva nume, dar nu e nimic sigur deocamdată”, a spus Butoiu, care, ieri după-amiază, a condus primul antrenament al „marinarilor”. Schema tehnică a Farului va fi completată cu un director tehnic, patronii clubului pregătind o surpriză de proporții, instalarea fostului internațional Dennis Șerban. În vârstă de 34 de ani, Dennis este constănțean și a făcut primii pași în fotbal la Farul, cu care a și debutat în prima ligă. A jucat trei ani pentru „marinari” în primul eșalon, la mijlocul anilor ’90, după care a plecat la Steaua. În țară, a evoluat și la celelalte două formații mari din București, Dinamo și Rapid, iar în străinătate cele mai importante echipe unde a activat sunt Valencia și Villarreal, pentru care a susținut 27 de meciuri și a înscris cinci goluri. Ca antrenor a activat la Astra și FC Național. „Constanța e casa mea“ „Suntem în discuții pentru un director tehnic care să fie lângă Gică. Va fi un director tehnic mai tânăr. E un fost mare jucător, care a evoluat la echipe foarte puternice, și în țară, și afară, aproape la nivelul la care a jucat Gică Popescu. Am vrut să facem o surpriză și să îl anunțăm acum, dar încă nu avem confirmarea 100%. Mâine (n.n. - astăzi), vom face anunțul oficial”, a spus Giani Nedelcu, ieri, la conferința de presă de prezentare a lui Butoiu. Dennis Șerban a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că el este cel pe care Farul îl vrea director tehnic. „Astăzi (n.n. - ieri) am primit un telefon și am fost întrebat dacă sunt interesat de postul de director tehnic la Farul. Normal că sunt, e vorba de echipa mea de suflet, iar Constanța e casa mea. Însă nu am discutat încă niciun detaliu, urmează ca în această seară (n.n. - aseară) sau mâine (n.n. - astăzi) să mă întâlnesc cu patronii clubului”, ne-a declarat Dennis. Variantele Petcu și Cazan, infirmate Înainte de anunțul făcut de Nedelcu, se zvonea că Ștefan Petcu, actualmente antrenor la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, ar fi în cărți pentru postul de director tehnic la Farul, încă patronul grupării a infirmat ieri această variantă. „Nu am avut nicio discuție cu Ștefan Petcu, deși ni l-am dori într-o funcție la Farul”, a arătat Nedelcu. Potrivit oficialului farist, nu este reală nici varianta cu Paul Cazan președinte, funcție devenită vacantă după decesul lui Sevastian Iovănescu. „Nu am emoții, nu am de ce. Sper ca echipa să joace bine și să câștigăm toate meciurile până la final. Cunosc bine și lotul de jucători, așa că nimic nu e imposibil. Sperăm ca primele trei puncte să le câștigăm duminică, la Sportul. Indiferent că plecăm cu șansa a doua în Regie, mergem la victorie. Dacă batem Sportul și la Stejaru, totul va reintra în normal. Deocamdată, nu pot spune dacă voi lua ceva jucători de la Farul II, depinde și de situația medicală de la prima echipă. Sunt ceva probleme, 2-3 accidentați, dar am înțeles că revin Chico, Ben Teekloh, Andrade și Mățel, s-ar putea și Gaston. Oricum, vor fi unele schimbări în primul 11" Gică Butoiu, antrenor FC Farul „În vară, ne vom despărți de anumiți jucători, acum nu avem cum, pentru că au contracte. Dacă, după numirea lui Gică, vor fi unii trași pe linie moartă? E problema antrenorului, noi nu ne băgăm și nu ne-am băgat niciodată la echipă” Giani Nedelcu, patron FC Farul