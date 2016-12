Farul l-a adus pe „vărul“ lui Mutu şi a ofertat un fundaş francez

Farul l-a adus pe „vărul“ lui Mutu și a ofertat un fundaș francez

În curtea „marinarilor” au ajuns un mijlocaș, un atacant și un portar. Vârful a fost rezolvat, tratativele cu mijlocașul se soluționează astăzi, iar goal-keeper-ul este în probe. Andrei Mutulescu (22 de ani, mijlocaș la închidere sau fundaș central, 1,83 m - 78 kg), Adrian Hurdubei (20 de ani, atacant) și Craiu (portar, 23 de ani) sunt ultimele noutăți de la FC Farul. Mutulescu vine de la UTA, Hurdubei de la Willy Bacău, iar Craiu a jucat ultima dată la CS Tunari (Liga a III-a), însă a evoluat și prin Cipru. Potrivit președintelui Farului, Relu Damian, clubul constănțean a obținut împrumutul gratis, până în iarnă, al lui Hurdubei, urmând ca, apoi, „marinarii” să aibă opțiune de cumpărare definitivă. Jucătorul a efectuat pregătirea de vară cu Ceahlăul, dar nu a căzut de acord cu nemțenii. Farul a tratat și cu Mutulescu, cele două părți înțelegându-se 95 la sută și urmând ca astăzi să se definitiveze discuțiile. Fotbalistul, care a jucat și la Șerif Tiraspol, e liber de contract. Craiu în schimb este deocamdată în probe. „Hurdubei este un jucător valoros, mai bun poate și decât Bogdan Rusu. Ne punem mari speranțe în acest cuplu de atac, unul de mare viitor”, a declarat Damian, pentru „Cuget Liber”. Pe de altă parte, printre jucătorii care s-au pregătit aseară la Farul s-a aflat un alt fotbalist nou, fundașul dreapta Emanuel Gugu, care a dat probe, fără succes, și pe timpul antrenorului Ștefan Stoica. Farul tratează în continuare cu Steaua pentru achiziționarea unui alt atacant, Alin Abuzătoaie, președintele grupării constănțene fiind sigur că, zilele acestea, mutarea se va rezolva, fie sub formă de împrumut, fie ca transfer definitiv, urmând ca, în acest caz, ambele cluburi să aibă cote egale la vânzare. „Vrem ca, până sâmbătă, la jocul cu FC Botoșani, de la Constanța (ora 11), să-i avem buni de joc pe Hur-dubei, Abuzătoaie și Mutulescu”, ne-a mai spus Relu Damian. Oficialul farist a discutat și cu fundașul central francez Nicolas Vajou (24 ani), ultima dată la FCM Bacău. „I-am făcut o ofertă în concordanță cu noua noastră politică salarială. El a fost în discuții însă și cu Gloria Bistrița și are pretenții ridicate. Totuși, achiziționarea jucătorului e încă posibilă. Aștept în continuare răspunsul său. Eu îl cunosc bine, e un fundaș central foarte bun, puternic (are 1,86 m și 82 kg). Îl vreau pentru că ne-ar putea ajuta. În timp, ar putea prelua ștafeta de la Ionel Barbu”, a completat președintele Damian. Vajou a înscris un gol în meciul FCM Bacău - Farul 2-4 din returul sezonului trecut. Altfel, la antrenamentul de aseară al Farului a asistat și fostul „marinar” Cosmin Matei, acum la Steaua.