Farul l-a adus pe portarul Radu Sardescu

Goal-keeper-ul de 28 de ani a lucrat cu Marius Șumudică la Progresul, a jucat și la Știința Bacău, iar vineri a efectuat primele antrenamente alături de „marinari”. În condițiile în care au rămas fără George Curcă, împrumutat la Dinamo, diriguitorii Farului au anunțat că vor mai achiziționa un portar, negociind în prezent cu doi goal-keeperi, un tânăr de 18 ani, extrem de promițător, și Radu Marian Sardescu. Acesta din urmă a jucat ultima dată la Știința Bacău, la care a venit de la Progresul București, ca și fundașul stânga, Andrei Sava, un alt jucător dorit de Farul. În Parcul cu Platani, cei doi au fost antrenați de actualul antrenor al Farului, Marius Șumudică, iar la Bacău, unde a investit Giani Nedelcu, l-au avut conducător pe Mircea Crainiciuc. Sardescu a fost însă și component al lotului de seniori al Rapidului, pe vremea lui Mircea Lucescu, portarul venind în Giulești la 17 ani. A ieșit și campion cu echipa de tineret a Rapidului. Radu Sardescu împlinește 28 de ani pe 13 august, are 1,80 m înălțime și 77 kg greutate. „Cred că voi rămâne la Farul. Sper să ne înțelegem”, a declarat porta-rul. „L-am adus ca să rămână. Îl cunosc, am lucrat cu el”, a spus și Marius Șumudică. De vineri, Sardescu se pregătește alături de Farul. Șumudică n-a renunțat la intenția de a-l aduce la Constanța, ca antrenor secund și jucător, pe cumnatul său, Bog-dan Andone. Aflat în cantonament în Slovenia, fostul mijlocaș al Farului din sezonul 1997/1998 face tot posibilul să-și rezilieze înțelegerea cu actuala sa echipă, Ermis Aradippou (Cipru). Dacă varianta „Andone” va pica totuși, „Șumi” are soluția de rezervă Cristian Petre (fostul secund al lui Răzvan Lucescu la FC Brașov), care negociază pentru a încheia conturile cu echipa de sub Tâmpa, de la care mai are de luat niște bani. În caz că nu-l va putea aduce la Farul nici pe Cr. Petre, Șumudică va opta pentru altcineva din afara Constanței, pe care să-l cunoas-că bine. Pentru postul de preparator fizic, principalul farist discută cu Marius Gogălniceanu, de la Rapid, dar are și alte soluții, precum un preparator de la Gaz Metan Mediaș sau un italian.