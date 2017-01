„Farul joacă pentru o nouă filă a paşaportului de Liga 1“

„Farul joacă pentru o nouă filă a pașaportului de Liga 1“

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, crede că Pandurii, adversara de luni a „rechinilor“, de la Constanța, a renăscut de când a revenit ca antrenor Eugen Neagoe, poate pune probleme, dar Șchiopu și compania nu-și mai permit să rateze victoria, una foarte importantă pentru Farul. „De când portughezul Teixeira a plecat de pe banca tehnică a gorjenilor, aceștia au renăscut. Joacă bine, se angajează. Ne pot pune probleme, dar noi nu ne mai permitem să nu câștigăm. Fiecare etapă care a rămas până la final e pentru Farul o filă a pașaportului său pentru Liga 1. Cu toții credem în grupul de jucători, în valoarea și potențialul lor. Suntem alături de ei. Băieții au dovedit că se pot bate de la egal la egal cu granzii campionatului. Eu am încredere că vom scăpa”, a declarat Ion Marin. „Săpăligă“ nu consideră decisiv meciul cu Pandurii, precizând că socoteala se face având în vedere toate meciurile care au mai rămas de jucat, nu unul singur. „După calculele noastre, mai avem de câștigat 14 puncte pentru a ne salva de la retrogradare. În continuare, vom juca fiecare meci ca ultimul din viața noastră”, a mai spus antrenorul. Pentru meciul de luni, sunt absențe în ambele tabere. La Farul nu vor juca Todoran (suspendat) și Gerlem (accidentat, microruptură fibrilară), dar se încearcă recuperarea lui Gosic și Farmache, iar la Pandurii lipsesc Vasilache (suspendat), L. Mihai și Mândrean (accidentați). În ciuda indisponibilităților, Ion Marin spune că are soluții: „Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți și să dea totul pentru echipă când apelăm la ei”. Tehnicianul Farului a ținut să-i răspundă și antrenorului CFR-ului, Ioan Andone, care a spus că „rechinii“ au cedat fizic în repriza a doua a meciului de la Cluj. „Dacă e așa, atunci de ce, în ultimele 15 minute, Tony gâfâia după Mendy și am avut acele ocazii prin care puteam egala? Și ce să înțeleg, că CFR a fost obosită în prima repriză? Andone trebuie să scuze și el cu ceva prestația echipei sale”, a punctat Ion Marin.