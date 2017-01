Farul joacă astăzi, în Austria, cu Tavria Simferopol

Ajunși luni seară în cantonamentul din Austria, de la Kaprun, „rechinii“ Farului au demarat pregătirea, iar astăzi au programat primul meci amical al stagiului, contra ucrainenilor de la Tavria Simferopol. După o călătorie pe traseul România - München (cu avionul) și München - Kaprun (cu autocarul clubului, care i-a așteptat în Germania), jucătorii Farului au ajuns, luni seară, în cantonamentul austriac, cazându-se la hotelul de patru stele „Toni“. Ieri dimineață, „rechinii” au efectuat primul antrenament, iar astăzi vor susține și primul meci amical al stagiului, găsind rapid un adversar, echipa ucraineană Tavria Simferopol (locul 5 în ultima ediție de campionat). Pe lângă acest meci, Farul mai are fixate trei partide puternice de verificare, cu echipe de primă ligă, în cadrul unui patrulater, urmând a evolua cu Austria Viena (Austria, locul 3), Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina, locul 4, echipa fostul antrenor stelist Oleg Protasov și a ex-atacantului rapidist Ionuț Mazilu) și Saturn Moscova (Rusia, locul 10). Datele de disputare a acestor meciuri sunt 22, 25 și 28 iunie. Și în partida cu Tavria, care se dispută de la ora locală 16 (o oră mai târziu în România), constănțenii se vor întâlni cu un român, Lucian Dobre, care a jucat în țară la Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, Astra și CSM Reșița. Tavria Simferopol are nouă stranieri în lot, pe lângă Dobre, mai jucând trei sârbi, un lituanian, un polonez, un bielorus, un georgian și un nigerian. Este o echipă solidă, cu talie, având nu mai puțin de 17 fotbaliști cu înălțimea de peste 1,80 m. În urmă cu doi ani, Tavria a jucat un amical celebru cu Steaua, pe care l-a câștigat cu 5-1, dar în care s-a iscat și o bătaie generală, de la bucureșteni fiind eliminați Dică și Neșu. Deși abia au ajuns la Kaprun, fariștii s-au declarat mulțumiți de condițiile de pregătire și cazare. În plus, beneficiază și de o vreme prielnică. „Condițiile de cazare, refacere și antrenament sunt la înălțime. Timpul e frumos, iar antrenamentele le efectuăm la un teren aflat la 15 minute de mers cu autocarul“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriel Diaconescu, directorul de marketing și relații internaționale al FC Farul.