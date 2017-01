Sâmbătă, „marinarii“ puteau scoate un egal la Chiajna

Farul, învinsă de la 25 de metri (Galerie Foto)

Constănțenii au cedat cu 0-1 în fieful echipei de pe locul trei, primind golul cu un sfert de oră înainte de final, în urma unui șut de la distanță. Farul a fost aproape de un nou rezultat bun, sâmbătă, în etapa a 11-a a Ligii a II-a, pierzând cu 0-1 acasă la una dintre fruntașele campionatului, Concordia Chiajna, „bronzul” clasamentului. „Marinarii” au ținut 0-0 până în minutul 74, când gazdele au reușit să înscrie golul victoriei, prin Sorin Pană, care a punctat cu un șut de la 25 m, mingea ștergând și bara laterală înainte de a intra în poartă. Până atunci, Concordia își crease o singură ocazie importantă, în minutul 19 (lob Budean, scos de pe linia porții de Vajou) și alte câteva situații mai mici (Budean 56, Răduca 69, Trică 70), la care Farul a replicat prin Lupu. După ce au primit golul, „marinarii” au forțat mai mult în atac, cu două schimbări ofensive (Enghin Amet și apoi Hurdubei), încercând golul egalizator. Și reușita a fost cât pe ce să vină, de la un fundaș însă, căpitanul Liviu Ștefan, al cărui șut a fost scos în corner de lângă bară, în minutul 85! La faza imediat următoare, din nou pericol mare pentru poarta Concordiei, Vajou plasând o lovitură de cap alături, însă după ce l-a încurcat oarecum pe același L. Ștefan. Concordia putea încheia definitiv partida în minutul 89, când a finalizat cu șut alături un contraatac. În urma acestei înfrângeri, Farul coboară de pe locul opt pe 12, la două puncte distanță de ultima poziție retrogradantă. În etapa a 12-a, sâmbătă, 13 noiembrie, de la ora 11, „marinarii” joacă la Constanța cu Steaua II. „Puteam scoate o remiză. După ce am primit gol, am ieșit mai mult la joc și am fost aproape de egalare. Concordia a jucat mai slab decât ne așteptam, nu și-a creat multe ocazii” Gică Butoiu, antrenor secund Farul Concordia (antrenor, Costel Orac): Fl. Niță - V. Crețu, Iencsi (cpt.), Cosic, Al. Stoica - Ad. Popa, Silviu Pană, Sorin Pană (86 D. Popa), Chițu - Trică (77 Nae), Budean (60 Răduca). FC Farul (antrenor, Ioan Sdrobiș): Al. Răuță - Nițescu, I. Barbu (82 Hurdubei), L. Ștefan (cpt.), Vajou, Pașcovici (76 E. Amet) - Scărlătescu, Boboc, Parfenie, I. Lupu (67 B. Rusu) - Ad. Câmpeanu.