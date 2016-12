Farul infirmă anunţatul transfer al lui Alibec la Inter Milano

Farul infirmă anunțatul transfer al lui Alibec la Inter Milano

Cotidianul italian „Il Giornale” a informat ieri că Inter Milano l-a achiziționat pe atacantul Farului Denis Alibec, pentru 800.000 de euro. Clubul constănțean a infirmat însă știrea. Farul nu a tratat până acum oficial cu Inter, totul plecând de la agentul atacantului de 18 ani. „Denis nu a semnat cu Inter. În cazul său, nu avem negocieri directe cu niciun club, deci nici cu Inter. Nici eu și nici altcineva de la Farul nu am discutat cu vreun oficial al campioanei Italiei. Istoriile cu Inter sunt puse pe piață de agentul jucătorului, de la el au plecat. Este vorba doar de demer-surile procuratorului. Nu știu cât e folclor și cât adevăr în ce se vorbește. Să primim întâi o ofertă fermă și apoi vom vedea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu, fostul președinte al Consiliului Director al FC Farul. Nici internaționalul de juniori al „marinarilor” nu avea ieri amănunte vizavi de subiectul „Inter”. „Nici impresarul meu și nici clubul Farul nu m-au informat de ceva concret. Inter mă are de mult timp în vizor, s-a mai vorbit de trecerea mea în Italia, dar nu s-a concretizat nimic până acum. Din ce am înțeles, la Inter aș juca întâi la echipa secundă, Primavera, unde e și Daminuță, cu formația mare efectuând doar antrenamente. Dacă m-aș duce la Primavera? Nu știu, depinde de contract, de ce-mi oferă… Dacă ar fi să plec de la Farul, aș vrea să fie vorba de o echipă bună”, ne-a spus Alibec, dorit în România și de Steaua. Dacă, în cazul lui Denis, situația e clară, Farul neavând până acum contacte oficiale cu Inter, în cazul altor jucători constănțeni (Băcilă, Voiculeț, Mățel, Curcă, Chico, Rusmir și Fatai) există discuții directe cu alte echipe, toate din România, iar Gerlem a declarat că va semna cu FC Vaslui. Întâlnirea de la Constanța În privința tratativelor pe marginea preluării clubului, aseară au avut loc noi discuții între Gheorghe Bosînceanu și Dumitru Manole, actualul președinte al Consiliului Director, convorbiri menite să apropie lucrurile pentru întâlnirea de astăzi, de la Constanța, dintre cele două părți, care a fost anunțată pentru ora 16, la club. „Întrucât sunt plecat în străinătate, eu nu voi putea participa, dar vor fi prezenți reprezentanți ai mei cu putere de decizie. Mâine (n.n. - astăzi), sperăm la un acord ferm, pe care, ulterior, să îl punem în documente. Eu am toată disponibilitatea ca să ajungem la o înțelegere corectă”, ne-a declarat ieri, în prima parte a zilei, Gheorghe Bosînceanu.