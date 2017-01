Farul încheie turul cu Gică Butoiu antrenor

Sevastian Iovănescu, președintele executiv al Farului, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, deocamdată, niciuna dintre pistele urmărite pentru postul de antrenor nu s-a materializat, astfel că Gică Butoiu va asigura în continuare interimatul. Iovănescu le-a prezentat, aseară, fotbaliștilor Farului staff-ul tehnic ce va conduce echipa în cele trei etape rămase din turul Ligii a II-a: Gică Butoiu - antrenor principal, Bogdan Andone - antrenor secund și jucător, Constantin Gârjoabă - antrenor cu portarii. S-a recurs la această soluție interimară după ce niciuna dintre pistele pe care Farul le-a urmărit pentru acoperirea postului de antrenor (Gică Hagi, Sorin Cârțu, Florin Marin), nu s-a realizat deocamdată. Patronii Farului ar fi dorit să înscăuneze un nou tehnician imediat, și pentru cele trei meciuri rămase din 2009 (cu Tricolorul Breaza, Steaua II și Gloria Buzău), dar nimeni nu a vrut să preia acum echipa. În aceste condiții, s-a hotărât ca, până la finele turului, să activeze Butoiu, ajutat de Andone și Gârjoabă, urmând ca apoi să se caute un alt principal. Ultimul cu care s-a tratat, inclusiv ieri, Florin Marin, a spus că din iarnă poate veni, însă nici vorbă ca cele două părți să se fi înțeles pentru instalarea lui „Flocea” din 2010. Mai mult, este posibil ca, din retur, Farul să aibă ca prioritară altă soluție. Președintele Farului a infirmat că se pune problema întoarcerii lui Marius Șumudică, precizând, totodată, că antrenorul Cristi Cămui, demis de la Farul II, rămâne la dispoziția clubului. Altfel, Iovănescu participă, astăzi, la Pitești, la înmormântarea fostului său coechipier și antrenor de la FC Argeș, Constantin Cârstea, constănțeanul urmând a depune și o coroană de flori din partea Farului. Cosmin Matei s-a pregătit normal Accidentat la Rm. Sărat, mijlocașul Cosmin Matei s-a pregătit ieri normal, după ce, duminică și luni, a avut program separat. Chiar dacă mai resimte unele dureri la spate, și Păcuraru a efectuat ieri toate exercițiile comandate de Gică Butoiu, care a avut sub comandă 15 jucători (Sardescu, Isleam - portari; Buzea, Gaston, Pașcovici - fundași; Andrade, M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, Rusmir, Păcuraru, Cristocea, C. Matei, Mansur - mijlocași; M. Ene - atacant). Au lipsit Barbu, Diogo (care a încheiat deja turul), Chico, Fatai, Vl. Neagu, Leu și L. Mihai II, ultimii trei jucând pentru Farul II, unde LM-ul a înscris două goluri (unul din penalty) la victoria cu 6-1 (4-0) a „marinarilor” mici contra lui Utchim Găești. „Pot alerga, însă simt dureri la glezna piciorului drept când lovesc mingea”, a declarat Barbu, care speră să se refacă până sâmbătă. Chico are probleme sciatice destul de serioase, care reclamă o pauză mai lungă, însă portughezul va încerca să joace cu Tricolorul Breaza, strângând din dinți. Fatai este răcit. În locul demisionarului Radu Crețulescu, de pregătirea portarilor s-a ocupat ieri Constantin Gârjoabă. După antrenament și masa de prânz, jucătorii au primit liber până aseară, la ora 19, când s-au întors la cantonament. Meciul Farul - Tricolorul Brea-za se joacă sâmbătă, de la ora 11, și nu 13, cum se stabilise inițial, Farul fiind cea care a cerut modificarea.