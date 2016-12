Oficialii constănțeni pozează în „băieții buni“

„Farul încearcă să continue, chiar dacă acest lucru deranjează“

„Tratativele” gen na-ți-o ție, dă-mi-o mie dintre club și Consiliul Județean Constanța ar urma să cunoască astăzi un nou final, potrivit declarațiilor actorilor telenovelei „Farul”. Dacă, însă, nici acum nu se va ajunge la un punct comun, ce explicații se vor mai da, că s-au cam epuizat scuzele? La un pas de colaps, FC Farul are nevoie de o implicare financiară urgentă (dacă nu cumva deja e prea târziu), suma necesară fiind în jur de 500.000 de euro (datorii la jucători și terți). Consiliul Județean Constanța s-a bătut cu pumnul în piept că va fi motorul care va angrena și alți agenți economici puternici, însă, până acum, s-a dovedit că totul a fost vorbă goală. Vicepreședintele clubului constănțean, Robert Avramescu, a declarat că Farul a bătut iar la poarta CJC, pentru a relua tratativele, iar astăzi ar trebui să primească răspunsul autorității județene. Atâtea discuții, întâlniri și intoxicări au fost aruncate însă până acum pe piață în legătură cu tratativele gen telenovelă „Farul - CJC”, încât ne e greu să anticipăm care va fi reacția Consiliului (dacă va fi) și ce explicații se vor mai aduce în cazul unui răspuns ne-gativ. Acest joc de-a șoarecele și pisica, de-a v-ați ascunselea ori un fel de na-ți-o ție, dă-mi-o mie nu este decât în defavoarea clubului, care, cu fiecare zi care trece, se mai stinge puțin. „Farul încearcă să continue, chiar dacă acest lucru deranjează. Așteptăm autoritățile locale alături de noi, sub orice formă. Nu vrem neapărat bani, putem fi ajutați și în alt mod. Interesul ca Farul să nu moară trebuie să fie mai presus de ambiții și negocieri. Dar, dacă nu se vrea să fim ajutați sau dacă avem semnale că suntem în plus (și va deveni clar la un moment dat acest aspect), ne putem retrage, numai să continue Farul”, a fost declarația lui Avramescu.