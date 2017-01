Farul, în avion cu „duşmanul”

Farul, în avion cu „dușmanul”

După două zile de pauză, fotbaliștii Farului au reînceput ieri după-masă, la Constanța, antrenamentele, pregătind evoluția din primul meci oficial din 2008, cu Gloria Buzău, de pe teren propriu. Partida se apropie cu repeziciune, cele două echipe urmând a se întâlni, pe stadionul „Farul”, peste opt zile. Reveniți luni seară din cantonamentul de la Belek, „rechinii” au călătorit spre țară, pe calea aerului, pe traseul Antalya - Istanbul - București, alături de loturile Gloriei Buzău și Gloriei Bistrița, care încheiaseră și ele stagiul din Turcia, dar și de oficialul dinamovist Vasile Turcu. Jucătorii Farului au avut liber până ieri, la ora 16, când s-au reunit la stadion în vederea primului antrenament al săptămânii. Astăzi, Ion Marin și ajutoarele sale au programat două ședințe de pregătire, în regim de semi-cantonament. Vineri, Farul are un antrenament, iar sâmbătă, de la ora 15, echipa susține ultima repetiție înaintea începerii mini-returului, jucând pe teren propriu cu divizionara secundă Delta Tulcea. Meciul cu Gloria Buzău, care deschide seria meciurilor „pe bune” ale Farului din acest an, se dispută vineri, 22 februarie, de la ora 19, în direct la Telesport. În acest moment, Farul îi are accidentați mai serios pe fundașul stânga Florin Maxim și pe atacantul Daniel Florea. În Turcia, a avut probleme medicale și atacantul sârb Dragan Gosic (în două partide, cu Alania Vladikavkaz și FC Haladas, fiind lovit în același loc, în zona intercostală), însă nu sunt emoții în privința sa. Joc de pase și goluri "În meciurile din Turcia, am remarcat jocul nostru de pase și faptul că am înscris mai mult decât în alte stagii de pregătire. Sperăm să facem acest lucru și în campionat. Nu pot să spun că mă tem de vreo echipă anume în lupta pentru evitarea retrogradării. Important va fi să ne clasăm deasupra liniei, nu contează cât de dură va fi bătălia și cu cine ne vom duela" Laurențiu Florea, fundaș stânga Farul