Farul îl testează pe sârbul Branislav Atanackovic

Fotbalistul joacă fundaș stânga, are 26 de ani neîmpliniți, vine de la FK Sartid Smederevo, iar în urmă cu cinci ani a evoluat pentru Partizan Belgrad. Miercuri, 4 februarie, va fi văzut și la joc, în confruntarea cu Cerno More Varna. Atanackovic este născut pe 5 august 1983, are 1,80 m și 75 kg, iar în sezonul trecut a retrogradat din prima ligă a Serbiei cu Smederevo, echipă care și-a pierdut locul în Super Liga Srbije la baraj. Actualmente, Smederevo e liderul eșalonului secund. În sezonul 2004/2005, Branislav a jucat pentru mult mai cunoscuta Partizan Belgrad. CV-ul jucătorului reține și alte echipe, precum Buducnost Banatski Dvor, Teleoptik Belgrad sau Slavija Sarajevo. „Îl avem la pregătire pe acest jucător, iar săptămâna viitoare, după ce îl vom vedea și în amicalul cu bulgarii, vom lua o hotărâre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. La antrenamentele cu mingea, sârbul a arătat abilități, rămânând să fie văzut și cum se descurcă în meci. Partida cu Cerno More Varna va începe la ora 14 și va fi găzduită fie de terenul SNC, fie de arena mare a Farului. Păcuraru, de neoprit Vineri, „rechinii” nu au mai disputat partida amicală cu Unirea Slobozia, din cauza ploii care a afectat suprafața de joc a tuturor terenurilor Farului. Meciul a fost înlocuit cu un antrenament, de circa o oră, desfășurat pe pista de atletism a stadionului mare, fotbaliștii neputându-se pregăti nici pe plajă, întrucât și acolo băltea apa. 27 de fotbaliști au avut la dispoziție pe pistă antrenorii Ion Marin, Cristi Cămui și Constantin Gârjoabă: cei patru portari (Curcă, Vlas, Vl. Neagu, Dobre) și jucătorii de câmp Băcilă, Pătrașcu, Barbu, Gaston, Lăzărescu, L. Florea, Atanackovic, Pantelie, Fatai, Voiculeț, Rusmir, Ben Teekloh, C. Matei, Păcuraru, Durbac, Larie, Mansur, Gerlem, Chico, Alibec, Gosic, E. Nanu, D. Florea. La alergare, Păcuraru s-a detașat net de restul fariștilor. După mai multe zile în care s-a antrenat numai în sala de forță, din cauza unei accidentări, închizătorul a revenit cu poftă la pregătire și la joc, antrenorul Ion Constantinescu declarând că, în partida amicală Farul II - CS Ovidiu 0-0, Vasilică a fost unul dintre cei mai buni „rechini”. Acuzând accidentări ușoare, Rastovac, Pahor și Mățel au lucrat vineri doar în sala de forță, lor alăturându-li-se și Bubuleandră, care a fost învoit pentru un examen la facultate.