Farul îl lasă pe Guriţă să-şi caute echipă

Farul îl lasă pe Guriță să-și caute echipă

Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că veteranul Mihai Guriță va fi lăsat să-și caute echipă. Intențiile clubului sunt clare și în privința altordoi „rechini“, Ciobanu și Otvoș, pe care Farul vrea să-i direcționeze la alte formații. În privința venirilor, Ion Marin lucra ieri la transferul a doi jucători sârbi și mai aștepta la Constanța un sârb și un portughez. Lotul Farului s-a reunit ieri în vederea demarării pregătirii. La primul antrenament al anului, desfășurat pe plaja de la Mamaia, în zona „Condor“, au participat 26 de fotbaliști, dintre care trei străini: Marx Santos (brazilian, 19 ani, fundaș central), Dragan Gosic (sârb, 27 ani, atacant) și Vladimir Jasic (sârb, 24 ani, fundaș dreapta). De la reunire au lipsit Todoran (înzăpezit la Ploiești), Băcilă, Otvoș și Pătrașcu (înzăpeziți la Urziceni), Gaston (din cauza unei probleme cu viza, nu a putut veni prin Franța, trebuind să facă escală la Milano și fiind așteptat aseară) și Ion Barbu (învoit, pentru a-și externa de la București soția și fetița). După antrenament, Ion Marin a susținut o conferință de presă, iar apoi s-a ocupat de definitivarea transferurilor lui Gosic și Jasic. „Cu cei doi sârbi, treaba e rezolvată 90%. Impresarul lor este în birou la mine, imediat cum terminăm (n.n. - conferința de presă), merg să perfectăm actele și să le semnăm“, a declarat Ion Marin, în timpul întâlnirii cu ziariștii. Pe lângă Gosic și Jasic, Farul mai ur-mărește două transferuri din străinătate: „Chico” (portughez, 27 ani, atacant) și Mitar Pekovic (sârb, 27 ani, fundaș central). Lusitanul era așteptat să sosească în România aseară, la ora 23, împreună cu președintele lui Varzim și cu directorul sportiv, urmând ca, astăzi, să se intre în negocieri club - club și club - jucător. Ion Marin a mai spus că speră ca astăzi sau mâine să ajungă la Constanța și Pekovic, jucător care are o ofertă și din Rusia. „Suntem la concurență cu rușii, sper să câștigăm noi. Mă bazez și pe faptul că Gosic și Jasic îl vor informa corect asupra a ceea ce au găsit la Farul. Sper să îl influențeze pozitiv și să semneze cu noi”, a declarat „Săpăligă“. Trei formații interesate de Ciobanu Despre plecările de la Farul, Ion Marin a arătat că acestea se vor produce și în funcție de achiziții. Însă, în acest moment, intențiile clubului sunt clare în privința a trei jucători: Guriță, Ciobanu și Otvoș. „Vrem ca Ciobanu să meargă să joace la altă echipă. Are ofertă de la Delta Tulcea, care îl dorește înapoi, dar este în atenția și a altor două formații. Pe Otvoș, care este sub contract cu noi încă trei ani, am vrea să-l împrumutăm să joace, să revină la forma de la Buzău, căci de aceea l-am adus, că acolo chiar juca foarte bine. Pe Guriță clubul îl lasă să-și găsească echipă. Dacă se va întâmpla așa, nu va mai merge cu noi în stagiile externe, dacă nu, mai vedem”, a arătat Ion Marin. Lotul prezent la reunire Portari: Curcă, Vlas, Vl. Neagu; Fundași: Farmache, Jasic, Șchiopu, Mala, Gheară, Larie, Marx, Maxim, L. Florea, Țarălungă; Mijlocași: Voiculeț, Ben Teekloh, Lungu, Guriță, M. Nae, L. Mihai II; Atacanți: Gerlem, D. Florea, Chigou, Nanu, Șt. Ciobanu, Gosic, Fl. Neaga.