Farul îl doreşte pe Tibi Curt într-o funcţie de conducere

Farul îl dorește pe Tibi Curt într-o funcție de conducere

Aflată în căutare de persoane pentru întărirea staff-ului administrativ, gruparea constănțeană îl are în vedere și pe fostul său jucător din anii ’90, care a și fost prezent ieri la antrenamentul echipei. Farul îl dorește pe Tibi Curt într-o funcție de conducere, iar între cele două părți ar fi avut loc și discuții preliminare. S-a zvonit chiar că fostul jucător ar putea fi viitorul președinte al clubului, dar se pare totuși că Farul îl vizează pe Tibi pentru un alt post din staff-ul de conducere. Fostul fundaș central al Farului a asistat ieri la o parte a antrenamentului „marinarilor” și s-a ferit să facă declarații ferme. „N-am discutat nimic deocamdată. Vom vedea. Să mai așteptăm un pic. N-am ce să spun în acest moment. Oricum, până la postul de președinte mai e cale lungă. Acum, am venit doar să văd antrenamentul, să-i văd pe băieți și pe Șumi”, a precizat Curt, care s-a întâlnit ieri la Farul și cu un alt fost farist, Sorin Tufan, care ar fi dorit să antreneze o grupă de copii a „marinarilor”, dar, cum nu s-a putut, s-a dus la un alt club din Constanța. În vârstă de 34 de ani, Tibi Curt a evoluat pentru Farul (cu care a debutat în Liga 1 la 17 ani și jumătate) timp de trei sezoane (între 1992 și 1995). În România, a mai jucat la Rapid, U Craiova, FC Național, Steaua și Dinamo. Are 318 meciuri și 14 goluri în prima ligă, patru partide în Cupa UEFA și două selecții la echipa națională. A revenit Șumudică Ieri, a revenit la echipă și antrenorul principal Marius Șumudică, conducând antrenamentul de dimineață, singurul al zilei, desfășurat pe Farul II. Șumi a avut sub comandă doar 13 jucători: Sardescu, Papp, Diogo, Barbu, Gaston, Pașcovici, B. Andone, B. Teekloh, Rusmir, L. Mihai II, Mansur, M. Ene și Chico. Matei și Mățel sunt la loturile naționale, alți cinci „marinari” (Păcuraru, Buzea, M. Soare, Leu și Bubuleandră) au jucat, tot ieri, la echipa a doua, în partida de pe terenul lui CS Tunari, iar Mawete, Helder și Tero au plecat. De la antrenament au mai lipsit Vlas și Cristocea, despre care Șumudică a spus că acuză accidentări, portarul la umăr, iar Vasilică având probleme sciatice, antrenorul sperând ca mijlocașul să revină într-o zi - două. Dimineață însă, cei doi jucători îl așteptau la club și pe patronul Giani Nedelcu, pentru o discuție.