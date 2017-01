Farul îl are în probe pe stoperul Kamara Abdelhazzi

Antrenorul principal al FC Farul, Marius Șumudică, va monitoriza în perioada următoare un fundaș central de culoare, Kamaradimo Abdelhazzi (25 ani, 1,86 m înălțime - 78 kg greutate), care are dublă cetățenie, franceză și mauritană. Născut în Franța, la Saint-Denis, Kamara este internațional mauritan, iar în sezonul 2008/2009 a jucat la Stade Nyonnais, în liga secundă din Elveția, în nouă meciuri. Fundașul a mai evoluat în carieră la echipele de juniori și tineret ale lui St. Etienne, apoi la St. Etienne B, St. Etienne (pentru care are 3 meciuri în prima divizie franceză) și LB Chateauroux (Franța, Liga a II-a). Stoperul a sosit la Constanța în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar ieri după-amiază a participat, pe terenul doi, la primul antrenament alături de „marinari”. Astăzi, sunt prevăzute două ședințe de pregătire, iar mâine și miercuri (zi în care lotul pleacă la Tulcea, pentru meciul de Cupă de joi, de la ora 16,30, în direct la sport.ro) - câte unul. Atacantul brazilian Leandro și mijlocașul coordonator grec Papadopoulos nu mai vin la Farul, după ce nu s-au înțeles cu clubul la bani, ambii cerând câte 7.000 de euro pe lună. Sâmbătă, Șumudică a urmărit de la fața locului meciul Sportul Studențesc - FC Snagov 5-2. „Scorul este prea mare față de cele petrecute pe teren. Snagovul are un joc foarte bun de pase. Nu întâmplător a învins Petrolul. Vom avea meci greu, dar nu ne gândim decât la victorie. Însă, în acest moment, obiectivul primordial e meciul de Cupă cu Delta. Ne trebuie rapid un rezultat pozitiv, care să-i descătușeze pe băieți și să le dea personalitate. Tratăm Cupa cu toată seriozitatea și vrem să aducem la Constanța o echipă de Liga 1”, a declarat Șumudică, pentru „Cuget Liber”. S-a accidentat Matei Juniorul Farului, Cosmin Matei, s-a accidentat în meciul amical România - Bulgaria 0-0, la Under-19, jucat sâmbătă, la Buftea. Cosmin a început titular, dar a suferit o întindere musculară și a părăsit terenul în minutul 25. „Am repaus total două săptămâni, după care o săptămână trebuie să fac doar alergări ușoare. Diseară (n.n. - aseară) sau mâine (n.n. - azi) mă întorc acasă, nemairămânând la lot și pentru al doilea meci, de marți (n.n. - mâine), din Bulgaria”, a declarat Matei, pentru „Cuget Liber”.