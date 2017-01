Farul II primeşte azi vizita liderului Steaua II

Farul II primește azi vizita liderului Steaua II

Farul II joacă astăzi cu liderul Steaua II, pe terenul SNC din Constanța, de la ora 15, în etapa a 21-a a Ligii a III-a, seria secundă. Farul II e pe locul 7 în clasament, cu 30 de puncte, în vreme ce echipa secundă a Stelei totalizează 45 de puncte. Și Portul Constanța (locul 9, 20 puncte) are o misiune extrem de dificilă, jucând, tot astăzi, de la aceeași oră, în fieful Rapidului II, echipa de pe locul doi, cu 38 de puncte. Callatis Mangalia (13, 14p) are meci pe terenul Săgeții Stejaru (3, 38p), mâine, de la ora 15. Ultimele două meciuri ale constănțencelor sunt CS Ovidiu (5, 36p) - Rocar (11, 18p) și CS Eforie (10, 19p) - Poli Galați (12, 18p), astăzi, de la ora 15. CSM Medgidia are rundă liberă.