Farul i-a umplut sacul lui CS Eforie / GALERIE FOTO

„Marinarii“ și-au luat revanșa pentru eșecul, 0-4, din primul amical al anului, și i-au dat o căruță de goluri echipei de Liga a III-a, scorul meciului de sâmbătă fiind 7-1. Farul a înregistrat, sâmbătă, cea mai categorică victorie din amicalele acestei ierni, trecând cu 7-1 (4-0) de CS Eforie (locul cinci în seria secundă a Ligii a III-a). Aceeași echipă le administrase însă „marinarilor” un 4-0 sec în prima verificare de pe 2011, astfel că, prin succesul de acum, fariștii și-au luat și revanșa. Golurile au fost marcate de Husein (6), Borza (22, 23), Șt. Ciobanu (31, 62), Abuzătoaie (51, 90), respectiv Militaru (53). Scorul stă mărturie că „marinarii” au zburdat (în ciuda unui teren greu), având însă în față o echipă și o apărare parcă anesteziate. Defensiva lui CS Eforie a avut găuri mari, fiind depășită cu mare ușurință aproape la fiecare fază. Acțiunile ofensive ale Farului s-au purtat mai mereu în superioritate, oamenii lui Butoiu și Barbu pierzându-și adversarii pe drum, iar multe dintre goluri au fost simple formalități: pasă în fața porții, gol din apropiere, chiar și cu poarta goală. În plus, pe lângă cele șapte reușite, fariștii au mai avut alte nouă situații mari: Sascău (27, 39), L. Ștefan (33), Borza (33, 80 - bară), Husein (38), I. Barbu (80), I. Lupu (83), T. Uzun (87). Confruntându-se cu mai multe absențe, tehnicienii Farului au operat puține schimbări, șase, încercând să alcătuiască o echipă apropiată de cea standard. Apărarea a fost Nițescu - I. Barbu - Vajou - Pașcovici, iar în atac au jucat Ciobanu și noua achiziție Borza, care a dat două goluri la debut. Sascău a început mijlocaș stânga, iar după pauză a coborât fundaș stânga, Pașcovici fiind mutat în centrul defensivei, alături de Barbu. FC Farul (antrenor, Gică Butoiu): Al. Răuță (46 An. Preda; 70 T. Alexe) - Nițescu, I. Barbu, Vajou (46 I. Lupu), Pașcovici - Husein (46 Abuzătoaie), L. Ștefan (46 Buzea), Stăncioiu, Sascău - Șt. Ciobanu (69 T. Uzun), C. Borza. CS Eforie (antrenor, Gabi Șimu): Gândac - Boritz, Croitoru, Gospodin, Șuta - Pelican, Leonte, Ștefănescu, Chehaia - Potoșca, Paraschiv. Au mai jucat David - Militaru, R. Ilie, Roman, Purcărea și Dragomir.