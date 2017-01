Mai mult ca sigur

Farul face memoriu împotriva arbitrajului de la meciul cu Dinamo

Farul a reușit un rezultat mare pe terenul lui Dinamo, dar a avut la final și motive de nemulțumire legate de arbitraj. Mai mult ca sigur, clubul constănțean va depune memoriu contra prestației „cavalerilor“, la fel cum s-a întâmplat și după meciul din tur, câștigat de „câini“ cu 1-0. „În acest moment (n.n. - ieri la prânz), se studiază caseta la club. Mai mult ca sigur însă că vom depune memoriu. Avem suficiente motive să o facem. Din punctul nostru de vedere, în câteva situații, deciziile arbitrilor au favorizat pe Dinamo”, a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele consiliului director al FC Farul. Oficialul farist reclamă câteva lovituri libere acordate gratuit gazdelor din preajma careului Farului; dintre cele cinci cartonașe galbene primite de „rechini“, 2-3 nu au avut suport regulamentar; în minutul 45, Izvoranu trebuia să primească al doilea cartonaș galben, la ținerea lui Băcilă, această greșeală de arbitraj fiind cea mai mare, în opinia Farului. Crăciunescu dixit: Penalty „Cu un om în plus timp de 50 de minute, era o altă socoteală și cred că aici ni s-a făcut o mare nedreptate. În plus, trebuia acordată lovitură liberă de la 16 metri pentru Farul. Ba mai mult, la o analiză făcută în cadrul unei emisiuni sportive (n.n. - talk-show-ul de duminică seară, de după etapă, de la Kanal D), Ion Crăciu-nescu a spus că faultul a început în afara careului și a continuat în careu, deci trebuia acordat penalty. Că dădea lovitură de la 16 m sau lovitură de la 11 m, un lucru e cert: Izvoranu trebuia eliminat”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Nemulțumit de contraatacurile lui Dinamo Președintele CD al Farului s-a declarat satisfăcut de rezultatul meciului cu Dinamo, dar în jocul „rechinilor” au fost și unele aspecte mai puțin reușite, care l-au nemulțumit. „Nu mi-au plăcut ușurința și lejeritatea cu care unii dintre jucătorii noștri au tratat faze importante în situație de posesie, dând posibilitatea dinamoviștilor să construiască contraatacuri din care am scăpat fără gol numai cu șansă. Cel mai elocvent exemplu este bara lui Bratu, după o minge pierdută cu mare ușurință la centrul terenului de Gerlem. Dacă cei 2-3 jucători ai noștri, valoroși, de altfel, dar indisciplinați tactic, ar fi reușit să interpreteze măcar 75% din ce le-a spus antrenorul și ar fi fost mai responsabili, nu am fi permis gazdelor să aibă acele câteva ocazii. Dinamo are jucători valoroși, deosebiți, dar Ion Marin a pregătit tactic jocul foarte bine. Atât valoarea lui Lobonț, cât și execuțiile noastre deficitare ne-au privat de o victorie”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Pătrașcu, suspendat contra lui Poli Iași În meciul cu Dinamo, de la Farul au primit cartonașe galbene Pătrașcu, Voiculeț, Emil Nanu, Chico și Gosic. Pentru mijlocașul la închidere Florin Pătrașcu, om de bază în garnitura lui Ion Marin, avertismentul îi va aduce suspendarea în partida cu Poli Iași, de vineri, de la Constanța. Meciul începe la ora 19. Șchiopu, meciul 250 în Liga 1 În partida cu Dinamo, fundașul central farist Cristi Șchiopu a bifat al 250-lea meci în prima ligă. Șchiopu are 34 de ani și este veteranul lotului Farului. În decursul carierei, a jucat la Foresta Fălticeni (Divizia B), Mureșul Toplița (Divizia B), NC Foresta Suceava (Divizia A și Divizia B) și FC Farul (Divizia A). La Farul este din 2002, iar în sezonul 2004/2005 a realizat cu „rechinii“ cea mai bună performanță fotbalistică a sa, locul cinci în campionat și disputarea finalei Cupei României. Gosic, lovit iar în zona intercostală Atacantul sârb Dragan Gosic a primit în meciul cu Dinamo o lovitură în zona intercostală, în același loc unde fusese lovit în două dintre meciurile amicale din Turcia, într-una dintre aceste partide fiind scos cu targa de pe teren și dus imediat la spital. După meci, Gosic a avut dureri foarte mari, dar în autocar, pe drumul spre casă, acestea se mai reduseseră. Au simțit sprijinul suporterilor „Rechinii“ au apreciat suportul fanilor atât la meciul cu Ceahlăul, cât și la cel cu Dinamo. „În Ștefan cel Mare, au fost mulți suporteri alături de noi, care ne-au ajutat mult. E momentul ca lumea să înceapă să vină din nou la stadion, pentru că băieții au dovedit, lucru foarte important, că își doresc și se dedică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund Cristi Cămui.