Farul este subţire în atac

Farul este subțire în atac

Antrenorul Marius Șumudică are la dispoziție doar două vârfuri, Ene și Chico, fiind lipsit de soluții viabile atunci când lucrurile nu merg cum trebuie în ofensivă. Farul a rămas cu doar două vârfuri în lotul lărgit, Marius Ene și Chico. Atât în vechiul sistem, 4-2-3-1, cât și în cel actual, folosit în ultimele meciuri, 4-4-2, Șumudică îi utilizează pe amândoi, iar în momentul în care jocul sau scorul au impus o întărire, o revigorare a ofensivei, tehnicianul n-a putut arunca pe teren fotbaliști de același profil, fiind nevoit să recurgă la improvizații (după plecarea lui Nanu). Așa s-a întâmplat și la Stejaru, cu Petrolul, când alături de Ene în atac (după schimbarea lui Chico) au ajuns Matei și apoi Rusmir, ambii mijlocași. Sârbul e pus chiar pe al treilea post de la începerea campionatului. Mijlocaș ofensiv la bază, Dejan a mai jucat la închidere sau chiar stoper, în acel meci de tristă amintire cu Concordia Chiajna. Chiar dacă toate cele șase goluri marcate până acum de Farul în campionat sunt opera oamenilor de atac (Ene - 3, Matei - 2, Chico - 1), se simte nevoia întăririi ofensivei. Cu doar doi atacanți veritabili în lot, e greu să tragi la promovare și să câștigi meci de meci. Cum s-a văzut, de altfel, și la partida cu Petrolul. De aceea, Șumudică are ca țintă un vârf lusitan din liga secundă portugheză, cu care a declarat că va intensifica tratativele săptămâna viitoare. „Ăștia sunt atacanții, cu ei defilăm. Ce să fac, să intru eu? Aș intra, dar nu pot. Toată lumea a strigat să nu joace Nanu. Poftim, a plecat Nanu, dar s-au rezolvat problemele? Lotul e restrâns numeric. Este important că, de două meciuri, nu luăm gol, însă trebuie să rezolvăm și atacul, să ne concentrăm mai mult la finalizare”, a declarat Șumudică. Dintre atacanții prezenți la reunirea echipei, Șumi nu mai contează pe Nanu, Pantelie (ajunși la Delta Tulcea), Tibi Moldovan (Unirea Alba Iulia, apoi Gloria Bistrița), Daniel Florea (Callatis Mangalia) și Gosic (Farul II). Dintre aceștia, lui Pantelie i-a priit schimbarea de echipă, marcând la foc automat sub comanda lui Gache, iar unele voci îl regretă deja. Tehnicianul Farului a explicat despărțirea de „Pante”. „La începutul pregătirii, avea o mentalitate greșită. A venit la mine și mi-a spus că Farul e o căciulă prea mare pentru el. «Nu știu dacă vă bazați pe mine, dar eu la Tulcea mă simt în apele mele», mi-a zis. Astfel a ajuns la Delta. Poate că, după evoluțiile de acolo, va fi mai puternic, inclusiv psihic, pentru Farul, și îl vom readuce”, a arătat antrenorul constănțean. Marcatorii Farului 1. Dunărea Giurgiu - Farul 0-3 (Matei 2, M. Ene) 2. Farul - Concordia Chiajna 1-4 (M. Ene) 3. Victoria Brănești - Farul 4-1 (Chico) 4. Farul - Petrolul 0-0 5. FC Snagov - Farul 0-1 (M. Ene - din penalty) Cupă: Delta Tulcea - Farul 1-2 (Chico, M. Ene)