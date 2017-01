Farul este cu un picior în eşalonul secund

După rezultatele înregistrate pe gazon

Farul este cu un picior în eșalonul secund

După înfrângerea de la Brașov, a 11-a din cele 13 meciuri de până acum din retur, Farul mai are șanse infime de a evita retrogradarea în urma rezultatelor de pe teren. Căderea matematică în Liga a II-a s-ar putea produce chiar în etapa următoare! „Cu trei puncte agonisite în aceste trei partide, am aborda ultimele patru meciuri din campionat, mai accesibile, cu FC Argeș, Pandurii Tg. Jiu, Gaz Metan Mediaș și CS Otopeni, cu 80% șanse de a evita retrogradarea”, declara antrenorul secund al Farului, Sevastian Iovănescu, înaintea disputelor cu FC Timișoara, Unirea Urziceni și FC Brașov. Ce a ieșit s-a văzut, niciun punct, iar Farul este cu un picior în Liga a II-a. Greșelile de arbitraj, de care Farul nu a scăpat nici sub Tâmpa, jocul slab, fără perspective, și erorile individuale abundente, care mai de care mai mari, i-au „îngropat” pe constănțeni. Cu patru etape înaintea încheierii Ligii 1, Farul ocupă locul 16, cu -22 la „adevăr”. Elevii lui Cristi Cămui, Lucian Marinof și Sevastian Iovănescu se află la șapte lungimi în urma ocupantei poziției a 15-a (ultima retrogradantă), Gaz Metan Mediaș, și la nouă în spatele primei echipe de deasupra liniei, Poli Iași. Calculele din acest moment arată că, pentru a termina pe locul 14, Farul trebuie să bată tot până la final, iar ieșenii să nu câștige mai mult de două puncte în cele patru partide. Chiar dacă, la prima vedere, programul constănțenilor pare mai ușor față de cel de până acum, nu va fi nici pe departe floare la ureche: Gaz Metan vine la totul sau nimic, la Tg. Jiu se scot extrem de greu punct(e), ghinionista CS Otopeni vrea să adauge cât mai mult la barem, iar FC Argeș e, totuși, o echipă puternică. În plus, e greu de crezut că Poli va scoate doar două puncte din meciurile pe care le mai are, cu Gaz Metan (a), CS Otopeni (d), Gloria Buzău (a) și Rapid (d), astfel că lucrurile sunt destul de clare din acest punct de vedere. Mai mult, este posibil chiar ca, după etapa din acest week-end, Farul să fie picată și matematic, dacă Poli Iași câștigă meciul de pe teren propriu cu Gaz Metan, iar de la Lausanne nu vine un rezultat favorabil Farului! Moldovenii ar acumula 35 de puncte și, chiar și în eventualitatea în care constănțenii totalizează punctaj maxim până la final, ajungându-se la 35 - 35, tot oamenii lui Bergodi sunt în avantaj, căci au câștigat ambele meciuri din acest campionat, 2-1 în Copou și 3-0 pe malul mării. Astfel stând situația, Farul este nevoită să își îndrepte calculele mai degrabă spre ocuparea locului 15 (urmând a se bate pentru el, cel mai probabil, cu Gaz Metan) și să spere într-o rezolvare favorabilă a cazurilor care o mai pot salva altfel decât pe teren: FC Argeș, U Craiova, TAS și Delta Tulcea. Verdictul de la Lausanne se dă până pe 18 mai Situațiile lui FC Argeș și U Craiova sunt larg discutate în ultimul timp, ambele echipe putând ajunge în Liga a II-a și reducând astfel numărul echipelor din primul eșalon care ar urma să retrogradeze. FC Argeș ar putea să pice în urma scandalului „mită în arbitraj”, același verdict putându-se da în cazul clubului craiovean, care este în pericol de a nu primi licența, din pricina unor probleme financiare. O altă rază de speranță pentru Farul ar putea veni de la Lausanne, de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a anunțat că va da verdictul în cazul „Nocturna” până pe 18 mai. Constănțenii speră să câștige cu 3-0 meciul din Copou, caz în care și-ar adăuga trei puncte la zestrea de puncte, iar ieșenilor li s-ar scădea tot atâtea, schimbând calculele de sfârșit de campionat. Delta Tulcea a fost egalată la puncte de FC Ploiești O altă șansă pentru rămânerea Farului în prima ligă este promovarea Deltei Tulcea, dar care să nu poată fi înscrisă în campionat, în lipsa licenței. Problema este că accederea în primul eșalon a elevilor lui Constantin Gache, de pe locul secund în Liga a II-a, nu mai e atât de sigură, cum părea la un moment dat. Ba chiar, favorită acum la poziția a doua e FC Ploiești. Profitând de pașii greșiți ai Deltei din ultimele două etape (1-2 pe terenul Sportului Studențesc și, sâmbătă, 1-1, acasă cu FC Snagov), prahovenii i-au egalat la puncte, 52, pe dobrogeni, care au rămas pe locul doi doar grație golaverajului, 43-20 față de 50-30. În plus, și programul o avantajează pe FC Ploiești, care, până la final, are un meci mai mult decât echipa din Tulcea (5 la 4), iar, în plus, în ultima etapă o și primește în propriul fief pe Delta. *** Meciurile până la final 15. Gaz Metan: Poli Iași (d), Gloria Bistrița (a), Farul (d), CFR (a) 16. Farul: FC Argeș (a), Pandurii (d), Gaz Metan (a), CS Otopeni (d) *** Din înfrângere în înfrângere „La Brașov, am avut o primă repriză slabă. În opt minute, am primit două goluri, din penalty și pe neglijența apărătorilor. După pauză, nemaiavând ce pierde, am forțat ofensiv, introducând doi atacanți (primul, Gerlem, încă din minutul 46). Repriza a fost mai bună, dar ce folos, dacă am pierdut. Dacă reușeam să înscriem la ocazia lui Mățel, poate luam un punct, deși nu știu la ce ne folosea egalul. De 9-10 etape, mergem din înfrângere în înfrângere. Am pierdut însă multe puncte și pe mâna arbitrilor” Sevastian Iovănescu, antrenor secund Farul *** S-au relaxat la 2-0 „Ne-am făcut singuri meciul greu. Am condus cu 2-0 și puteam transforma disputa într-una liniștită, de 6-0, dacă nu ratam atât. Ne-am relaxat însă, considerând încheiate ostilitățile, iar acest lucru era să ne coste. Am fost sub presiune pe final. Sunt puțin dezamăgit. Am avut jocul în mână și am ajuns să tremurăm la 2-1. Însă, până la urmă, importantă este victoria. Romeo Surdu a făcut din nou un meci excelent. Bine a jucat și Mihai Roman, deși i-am reproșat individualismul de care a dat dovadă” Răzvan Lucescu, antrenor principal FC Brașov