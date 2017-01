Ioan Sdrobiș se plânge că, în „omul sărac“, și arbitrii trag

„Farul e privită ca echipa nimănui“

Tehnicianul „marinarilor“ spune că lipsa unui sprijin important este în defavoarea formației constănțene, pe care, în aceste condiții, o „ciupesc” toți. Plecând de la o critică îndreptată împotriva arbitrajului lui Marius Bocăneală la meciul cu Dinamo II, antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș, a ajuns la modul în care e percepută echipa în fotbalul românesc. „Arbitrajul a fost atât de ostil, încât ne-a enervat, ne-a scos din sărite. Iar asta e o șmecherie, care afectează o echipă tânără precum cea a Farului. Mingea ieșea în aut din jucători ai lui Dinamo II, dar tot ei băteau. Deja e rea-voință”, a acuzat „Părintele”. Iar exemplul lui Bocăneală nu e singular, „marinarii” au mai fost dezavantajați până acum în campionat, s-a plâns tehnicianul Farului. „Acestea sunt arbitrajele pe care le avem, și acasă, și în deplasare. S-a întâmplat și la Juventus, iar acasă cu Dunărea Galați am avut trei lovituri de la 11 m neacordate. Pentru noi, două - trei puncte în plus ar fi contat”, a spus Sdrobiș, care are și o explicație a acestui tratament: „Deocamdată, în România se știe că suntem echipa nimănui. Că e un singur patron, care se descurcă cum se descurcă, iar când nu ai în spate o forță e greu. Sunt cluburi în România care atenționează Federația, arbitrii, amenință că scot echipa din teren, din campionat. Noi nu facem așa ceva, nici nu avem timp. Arbitrii discută între ei, de genul «Ăștia de la Farul sunt cam dezbrăcați». Echipa noastră nu e bine văzută, nici măcar de oraș. Și probabil că mai există un aspect, care e foarte periculos: jocurile la pariuri. Nu vreau să vorbesc cu păcat, dar sunt niște lucruri prea ciudate în arbitraj. Mă rog, să zicem că e o întâmplare”. „Deocamdată, cam atât putem” La meciul cu Dinamo II, pe Sdrobiș nu l-au supărat numai arbitrii, ci și mai mulți jucători de-ai săi. „Este bine că, de cinci meciuri, ne menținem invincibi-litatea, dar sunt foarte supărat pe o serie întreagă de jucători, cărora nu le acord nicio circumstanță atenuantă și cu care am avut discuții la pauză. Sunt amărât în suflet că mai pierdem niște puncte care ne erau necesare. A fost încă un meci în parcursul nostru de formare a unei echipe. Copiii de lângă Adi Câmpeanu încă nu se înscriu la cuvânt. Chiar dacă își mai creează ocazii, nu marchează. Ionuț Lupu e talentat, dar încă nu are experiență. Hurdubei, Scărlătescu sau Munteanu sunt de perspectivă, au 19 - 20 de ani. Lucrurile apar în timp. Deocamdată, cam atât putem”, a completat Ioan Sdrobiș.