Farul e pregătită de „marea luptă“ cu Viitorul

„Marinarii“ așteaptă cu sufletul la gură primul meci al returului, pentru a-și lua revanșa în fața rivalei locale. Antrenorul - jucător Ion Barbu crede că va fi o partidă de care pe care. Farul joacă în primul meci oficial pe 2011 pe teren propriu, contra Viitorului, o partidă aparte, pe care „marinarii” țin cu tot dinadinsul să o câștige. Primul act al întâlnirii Farul - Viitorul i-a revenit noii promovate, în vară, dar fariștii spun că acum s-a schimbat situația, partida nemaigăsindu-i adunați de pe plajă, ca în urmă cu șapte luni. „Suntem pregătiți de marea luptă. Țintim doar victoria, pentru a ne face suporterii fericiți. În plus, contează foarte mult cum începi campionatul. O victorie îți dă moral pentru partidele viitoare. În tur, am pierdut pentru că ne găseam într-o situație dificilă. Ne strânsesem într-o săptămână și aproape că nu ne cunoșteam între noi. Cu siguranță însă că acum va fi altceva. Cele două ipostaze ale noastre nu se pot compara. Clubul trece acum prin alte momente, mai bune. Sperăm ca și rezultatul să fie altul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul secund al „marinarilor”, Ion Barbu, care continuă să și joace pentru Farul. Încă dinainte ca Federația Română de Fotbal să anunțe că etapa nu se va amâna, Farul și-a alcătuit programul acestei săptămâni având în vedere data inițială de disputare a partidei, sâmbătă, 5 martie, de la ora 18. După antrenamentul de luni, „marinarii” s-au pregătit ieri în sala de forță și pe terenul secund (a cărui suprafață de joc s-a îmbunătățit, putând fi folosită), astăzi au antrenament de dimineață, iar joi și vineri au fixat antrenamente în nocturnă, de la ora partidei, 18. Principalul Gică Butoiu nu avea, ieri, probleme de lot, revenind pe teren toți fotbaliștii care s-au confruntat în ultimele zile cu probleme medicale: Paraschiv (a avut întindere la inghinali), I. Lupu (a fost răcit), Păduraru, Zdrâncă și Dutciuc. Farul nu are nici suspendați pentru meciul cu Viitorul. Butoiu și Barbu i-au urmărit la antrenament și pe ultimii sosiți la Farul, fundașul central George Patrichi și mijlocașul central Giani Munteanu, ambii în vârstă de 20 de ani, iar prima impresie a fost pozitivă. „Nu sunt răi”, a spus Gică Butoiu. „Vom avea meci greu cu Viitorul, o echipă omogenă, însă nici noi nu mai suntem ca astă vară, când ne-am strâns pe ultima sută de metri. Eu sunt optimist, având în vedere evoluția Farului din ultimele meciuri amicale, astfel că nu mă gândesc decât la victorie” Liviu Ștefan, căpitan Farul „În meciul cu Viitorul sunt în joc multe orgolii. Pentru Farul, e un meci special. Va fi și duelul cu foștii noștri colegi, precum Cristocea, Păcuraru, Ninu, Larie sau Pantelie, pe care sperăm să-l tranșăm în favoarea noastră. Va fi o de partidă care pe care” Ion Barbu, antrenor - jucător Farul