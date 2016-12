Farul e condamnată să bată la Arad

Împotmolită de trei etape în zona retrogradării, pe locul 15, FC Farul are ocazia, joi, în etapa a 28-a a Ligii 1, să iasă din zona mișcătoare a clasamentului, dacă bate la Arad. Victoria le e indispensabilă „rechinilor”, care n-au mai câștigat un meci în campionat de pe 29 februarie, de șase partide. În cele opt meciuri din mini-retur, Farul a strâns doar opt puncte. Ultima victorie a fost obținută în urmă cu mai mult de o lună, pe 29 februarie, când „rechinii“ învingeau la Piatra Neamț. Pașii greșiți acasă (trei egaluri și o înfrângere) și punctele insuficiente aduse de afară au ancorat echipa la retrogradare. Degeaba joacă, dacă nu marchează. Finalizarea este o mare, mare problemă a Farului. În 2008, constănțenii au dat patru goluri în opt meciuri, iar până acum, în acest campionat, au marcat de numai 15 ori, un rușinos record negativ. „Rechinii“ au însă ocazia să dea lovitura joi, în meciul de la Arad, cu UTA, și să reușească victoria mult așteptată. Farul e pe locul 15, cu 25 de puncte (-17 la „adevăr“), iar UTA pe 16, cu 23 puncte și -16. Cu trei puncte, Farul ar împușca doi iepuri deodată: ar putea părăsi locul 15, urcând un loc sau două, și le-ar da o lovitură poate decisivă arădenilor, punând o distanță de cinci puncte între cele două partide. Meciul începe la ora 16, fiind transmis în direct de Telesport. Pentru disputa de poimâine, Farul are o singură problemă de lot, brazilianul Gerlem, suspendat în urma cartonașului galben primit cu Rapidul. Înlocuit pe final cu giu-leștenii, din pricina unei probleme medicale, Voiculeț va fi refăcut, accidentarea nearătându-se gravă. A fost vorba doar de o lovitură în mușchi, care l-a împiedicat să participe doar la alergarea de duminică. Operat la genunchi, tânărul atacant Daniel Florea a început alergările, dar nu se pune problema să mai joace până la finalul campionatului. Și UTA se confruntă cu o indisponibilitate, atacantul constănțean Dorel Zaharia, eliminat duminică la Piatra Neamț. „Cred că avem în continuare șanse de salvare. Campionatul nu este jucat, se mai pot întâmpla multe. Pentru început, trebuie să batem însă Farul”, a declarat Florin Dan, autorul golului egalizator cu Ceahlăul. Plecarea spre Arad se face mâine, la orele prânzului, „rechinii” deplasându-se cu autocarul (până la București) și apoi cu avionul. Întoarcerea are loc vineri.