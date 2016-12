„Farul e ca un copil, are nevoie de părinţi“

Marian Diaconescu, noul președinte al clubului constănțean:

„Farul e ca un copil, are nevoie de părinți“

Urmașul lui Relu Damian în funcția de președinte al grupării „alb-albastre“ vrea ca echipa și suporterii să constituie din nou o mare familie, ca în vremurile bune. - Domnule președinte, fanii Farului nu știu multe lucruri despre dumneavoastră, de aceea, când ați fost învestit în acest post, s-au întrebat: Cine e Marian Diaconescu? - Sunt un om de afaceri constănțean, am 44 de ani, sunt căsătorit și am o fată care este studentă la București. - De ce ați acceptat să deveniți președintele Farului? - De fapt, eu sunt lângă echipă, într-un fel sau altul, de foarte mulți ani, dar până acum nu am ieșit în față. Eu vin din tribună și, în primul rând, sunt un suporter fidel al Farului. În aceste momente grele, am considerat că, dacă pot ajuta cu ceva, iar acest ajutor mic e important pentru echipă, atunci să ocup și o funcție oficială. - Care este obiectivul dumneavoastră pentru acest retur: evitarea retrogradării sau promovarea? - În acest moment, eu cred că cel mai potrivit pentru noi e să ne așezăm ca echipă, să creăm lucruri serioase, aducerea de noi sponsori trebuind să primeze. Avem nevoie de sprijin. Așteptăm cu brațele deschise pe oricine e dispus să vină. Iar din vară, să tragem la promovare, pentru că, e clar, locul Farului nu e în Liga a II-a. O spun și ca președinte, dar mai mult ca suporter, din suflet. - Că veni vorba, când credeți că va reveni Farul în Liga 1? - În 2013 suntem în prima divizie. Asta e dorința noastră. Repet, o spun în primul rând ca suporter. - Cum v-ați gândit să atrageți suporterii la stadion? Asistența a fost mică până acum. - Pentru început, vom avea mai multe acțiuni de promovare a imaginii clubului. De 1 Martie, vom ieși în câteva centre comerciale mari din Constanța, cu un cadou simbolic pentru doamne și domnișoare. De asemenea, am dat mult mai multe invitații. Am chemat la club foști jucători și antrenori constănțeni pentru a le da invitații pentru tot returul. Eu aștept propuneri și din alte părți, sunt deschis la orice e spre binele echipei. O să încercăm, ușor-ușor, să deschidem și un magazin cu materiale promoționale, avem deja câteva contacte. Avem în vedere totodată și site-ul oficial. Sunt multe lucruri care au o ordine și pe care trebuie să le luăm ca atare. - Credeți că trioul Butoiu - Barbu - Cămui este cel mai potrivit pentru banca tehnică a Farului? - În momentul de față, da, și au sprijinul nostru total. Am plecat de la premisa să creăm o echipă constănțeană, a constănțenilor. Ei sunt iubiți de oraș și, în plus, în echipă sunt mulți copii de-ai noștri. Totodată, l-am adus și pe Cristi Șchiopu înapoi, antrenor la sectorul juvenil. Nimeni nu mai poate să spună acum că Farul nu e echipa orașului. - Ce așteptați de la Constanța fotbalistică? - Să vină în tribune. O așteptăm cu drag. E cel mai important lucru pentru Farul. Creștem o echipă, iar o echipă e ca un copil, are nevoie de părinți. Fanii să se bucure odată cu noi, să ne și certe, dar numai să vină la meciuri. Să fim ca o familie, ca în vremurile bune de la Farul. Fiind atâția jucători tineri, au nevoie de spectatori, de încurajări. Trebuie să adoptăm copilul Farul, e ca și cum l-am înfia, e al nostru. Revelațiile Nițescu și Buzea - Ce jucător de la Farul v-a impresionat până acum? - Toți. Arată ceva. Eu chiar cred că e un plus la echipă. De la meci la meci s-a văzut o creștere, fie ea cât de mică. - În retur, vedeți pe cineva ca pe o revelație, care să înregistreze un salt valoric important? - În momentul de față, mă gândesc la Nițescu și Buzea. Dar sunt și alții, precum Abuzătoaie, Husein… Sunt copii care cresc. Avem speranțe, pentru că ne axăm foarte mult acum pe creșterea tinerilor. Societate atrasă lângă Farul - Ce semnale aveți din rândul oamenilor de afaceri ori a firmelor în ideea implicării la Farul? - Sunt câteva contacte, dar știți cum e cu oamenii de afaceri, îi aduci mai greu. A fost și reticența aceasta față de club, dar, deocamdată, e important că semnalele sunt pozitive. Avem însă și câteva lucruri certe, palpabile, și mă refer aici în primul rând la Oil Terminal. E important că am atras-o lângă noi. Am avut mare înțelegere de la directorul general Silviu Wagner. A contat enorm pentru Farul acest ajutor în aceste momente grele. Plătiți inclusiv pe decembrie - Campania de transferări din această iarnă a fost una reușită? - Eu zic că da, ținând cont și de eforturile financiare colaterale care s-au făcut, unele însemnate, precum investițiile de la stadion și plata jucătorilor. Băieții sunt plătiți inclusiv pe luna decembrie, iar, dacă nu s-ar fi investit în infrastructură, în momen-tul de față erau cu salariile la zi. Probabil că a fost un lucru neașteptat pentru constănțeni că mai suntem încă în picioare, la cum a fost denigrată echipa, cu etichetări de genul dezastru sau mort neîngropat. - Pe lângă cele opt achiziții, mai aveți în vedere vreun jucător? - Da, mai avem discuții, dar așteptăm. - Care e situația lui Scărlătescu? - Nu e normal ca tu, Dinamo, să transferi un jucător aflat în litigiu cu Farul. Înseamnă că tu știi hotărârea comisiilor federale. Până acolo s-a ajuns? Nu poți face așa ceva. Deocamdată, așteptăm, să vedem ce vor hotărî forurile FRF.