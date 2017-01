Farul aşteaptă pentru tratative trei jucători străini

Farul așteaptă pentru tratative trei jucători străini

FC Farul încă nu a încheiat campania de transferări. Ieri, „rechinii“ l-au achiziționat de la FC Bihor pe Florin Pătrașcu (21 ani, mijlocaș central sau fundaș central) și mai așteaptă la Constanța trei străini: un portughez, un brazilian și un camerunez. Actele în privința transferului lui Pătrașcu s-au semnat ieri, la Constanța. Florin este jucătorul Farului definitiv, având un contract pe cinci ani. Astăzi, transferul său va fi înregistrat la Ligă, fotbalistul urmând a primi astfel drept de joc pentru meciul de duminică, de la Buzău. Pe lista de priorități a Farului se află și un atacant, având în vedere că echipa constănțeană se confruntă cu indisponibilitatea de durată a lui Emil Nanu. În acest sens, Ion Marin, directorul tehnic al Farului, a declarat că la Constanța sunt așteptați doi atacanți străini (un brazilian și un camerunez), care „au acceptat să facă vizita medicală și să intrăm în tratative pentru alegerea unuia dintre ei”. Vârful brazilian are 25 de ani, 1,86 m și 81 kg și vine din liga a doua portugheză, deprinzând fotbalul în Brazilia, la Corinthians și Palmeiras. Camerunezul este Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m - 80 kg), care a evoluat în seriile B și C din Italia, la Ternana, Fidelis Andria, Legnano, Paterno, Lanciano, Sanremese, Giugliano (două sezoane) și Nuorese. În campionatul 2005/2006, a jucat de 32 de ori pentru Giugliano, înscriind 14 goluri. De asemenea, la Farul va sosi, la începutul săptămânii viitoare, pentru negocieri, și un fundaș central portughez de 22 de ani (1,90 m - 88 kg), care a jucat ultima dată în prima divizie a Portugaliei, evoluând și pentru Naționalele lusitane, de la Under-16 la Under-21. A picat transferul lui Elio Wilson Farul a avut în atenție și un atacant român din Liga 1, dar, după cum a declarat Ion Marin, se pare că pista a căzut, clubul său cerând foarte mulți bani pe el. 