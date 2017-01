Farul aşteaptă doi jucători brazilieni

Farul așteaptă doi jucători brazilieni

Giani Nedelcu a declarat că cei trei jucători aflați în probe la Farul, Mawete, Helder și Tero (care au participat și la antrenamentul de ieri), vor pleca, „se vor duce după domnul Crainiciuc”. În schimb, în această săptămână, sunt așteptați la echipă doi atacanți brazilieni, „despre care avem referințe bune”. Ședința de ieri a fost condusă de secundul Radu Crețulescu, iar de astăzi va prelua comanda Marius Șumudică l Patronul Farului, care a discutat ieri, la club, și cu câțiva suporteri, a spus că, după ultimele evenimente (rezultate nefavorabile și scandaluri), nu a intenționat să retragă echipa din campionat, cum s-a zvonit. „Nu mi-a trecut niciodată prin cap așa ceva”, a afirmat Nedelcu l Întrucât Farul are doi jucători convocați la loturile naționale (Matei, la Under-19, și Mățel, la tineret), oficialii constănțeni au trimis ieri la Federație un document prin care solicitau amânarea meciului cu Cetate Suceava, de sâmbătă (ora 11), de la Constanța. La ședința de ieri, jucătorii au cerut disputarea partidei, însă Șumudică a fost de părere că întreruperea e binevenită pentru echipă, căzând toți de acord așa, astfel că solicitarea Farului a rămas în vigoare, așteptându-se acum răspunsul FRF l Mijlocașul Vasilică Cristocea a negat că jucătorii Farului ar fi vandalizat vestiarul de la Botoșani, așa cum au susținut oficiali ai adversarei de sâmbătă a „marinarilor”. „Nici vorbă de așa ceva. Eu chiar am părăsit ultimul încăperea, alături de magaziner și de un maseur, și nu am văzut nimic. Cu ce să fi scris cuvinte obscene pe pereți? De ce botoșănenii nu au făcut poze, să le prezinte, dacă ar fi fost ceva?”, s-a întrebat Cristocea.