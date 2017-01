Farul are probleme mari în atac pentru jocul de la Buzău

Constantin Gache, antrenorul principal al Farului, se confruntă cu probleme serioase în compartimentul ofensiv pentru meciul de la Buzău, de duminică, din etapa a treia a Ligii 1. Cum Gerlem, Nanu și Nae sunt accidentați, tehnicianul a rămas cu un singur vârf cu mai multă experiență, Ștefan Ciobanu. Marius Nae s-a accidentat la Craiova, iar Emil Nanu și Willian Gerlem în disputa cu Steaua. În aceste condiții, Constantin Gache îl are la dispoziție pentru Buzău, ca vârf de careu mai experimentat, doar pe Ștefan Ciobanu. Probabil că, în meciul cu Gloria, Farul va începe cu Ciobanu atacant împins, susținut din spate de Dinu Todoran, cuplu care a fost folosit și în partida-școală de miercuri. Prima soluție de rezervă pentru atac este tânărul Daniel Florea („Gică Fentă") - 19 ani, care a jucat alături de Todoran în repriza a doua a partidei de antrenament. Gache a declarat că are mare încredere în Florea, ca și în alt atacant tânăr din lot, Florin Neaga, tot de 19 ani. Gerlem, pierdere mare „Într-adevăr, avem probleme în atac. Gerlem este o pierdere mare. Dar va trebui să ne descurcăm și așa. De aceea suntem fotbaliști, să jucăm cu unul, cu doi sau cu trei atacanți sau să evoluăm și pe alte posturi. Vrem să ne întărim în acest compartiment. Sper ca săptămâna viitoare să vină la Constanța, pentru tratative, câteva vârfuri. Totodată, am încredere și în tinerii atacanți pe care îi avem în lot, chiar așa mici și fără experiență. Ei aduc entuziasm și elan, de care avem mare nevoie, pentru că, până la urmă, poate asta a lipsit și la echipă. Trebuie să-i folosim și pe ei", a declarat Gache. Pauză de trei zile pentru Șchiopu Pe lângă absențele din atac, tehnicianul farist nu îl are valid pentru Buzău nici pe stoperul Cristi Șchiopu. Acestuia i-a fost eliminată, printr-o incizie, infecția de la o bătătură a unui deget de la picior și trei zile nu are voie să încalțe nimic.