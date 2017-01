Duminică,

Farul are ocazia să urce pe loc de promovare

Învinsă cu un scor fluviu la Constanța, în tur, Farul joacă pe terenul Concordiei Chiajna cu gândul la victorie, pentru a spăla rușinea de acum șapte luni și pentru a accelera spre Liga 1. Cu o victorie, duminică, la Chiajna, Farul urcă de pe locul actual din clasamentul Ligii a II-a, trei, cel puțin pe poziția secundă. „Marinarii” ar putea ajunge chiar și în fotoliul de lider, dacă meciul Victoria Brănești - Sportul Studențesc se încheie la egalitate. Însă, ca să bată sau să scoată măcar o remiză, „marinarii” trebuie să își schimbe radical jocul, pentru că prestația săracă în realizări din meciul de debut, cu Dunărea Giurgiu, nu le lasă speranțe de reușită în fieful Concordiei. „Pentru noi, meciurile care urmează sunt ca niște finale. Sperăm să batem la Chiajna, și ca să ne revanșăm pentru ce s-a întâmplat în tur. Categoric, vom avea un meci greu, dar suntem conștienți că cele trei puncte sunt foarte importante pentru noi. Nu sunt mulțumit de jocul meu contra Dunării Giurgiu. Vreau să am altă evoluție duminică și, dacă se poate, să și marchez. Am văzut partida Sportul - Concordia (1-0) și pot să spun că oaspeții m-au impresionat. S-au luptat, au avut ocazii”, a declarat golgheterul Farului, Chico. „Vrem să batem, duminică, pentru a urca pe loc de promovare. Toate meciurile sunt dificile până la final, dar sperăm să trecem cu bine de ele, pentru a juca din nou în Liga 1. Abia aștept să evoluez în primul eșalon, unde am mai fost cu UTA. Trag tare la fiecare antrenament, pentru a prinde formula de bază. Mi-a plăcut așezarea din partida cu Giurgiu, în care eu și celălalt mijlocaș de bandă am jucat mai avansați, în sprijinul vârfului”, a spus mijlocașul dreapta, Diogo Andrade. „Ne așteptăm la un joc greu, dar trebuie să câștigăm”, a arătat și fundașul stânga Gaston Mendy. Cristocea este refăcut Meciul Concordia Chiajna - Farul se joacă duminică, de la ora 11, în direct la sport.ro. De la Farul va lipsi Ben Teekloh, suspendat, dar Cristocea, care s-a accidentat în meciul cu Dunărea, va fi refăcut, după ce nu a suferit decât o contuzie, iar ieri a lucrat normal. La cele două ședințe de pregătire de ieri nu a participat în schimb stoperul Marko Ran-delovic, care nu a revenit din Serbia, unde a plecat să-și rezolve situația contractuală cu echipa sa, FK Rad Belgrad. Astăzi, Mățel joacă în Israel Și Concordia va avea duminică o absență, fundașul central Stativă, care s-a ales cu o fisură de pomete în debutul meciului din etapa trecută, cu Sportul Studențesc, și va trebui să ia o pauză de 5-6 zile. Astăzi, de la ora 18, câte un jucător din ambele tabere, Mățel (Farul) și Gardoș (Concordia), susțin, la Tel-Aviv, meciul amical Israel - România, la nivelul echipelor naționale Under-21. Dezastrul din tur În tur, pe 21 august 2009, Farul a luat o bătaie soră cu moartea, pierzând la Constanța cu 1-4! Ene a deschis scorul rapid, în minutul 3, dar Concordia a revenit, punctând prin Martinescu (min. 23), Diniță (min. 34 și 60, primul gol - la o mare eroare a lui Vlas) și Cr. Ciubotariu (min. 68). În plus, oaspeții au ratat alte trei ocazii enorme (dintre care o bară). În repriza a doua, Concordia a penalizat falimentarul joc la ofsaid al gazdelor, zburdând prin apărarea Farului (în care Rusmir a fost folosit fundaș central!).