Superliga Constanței la fotbal în sală, etapa a patra

Farul ar trebui să-l oferteze pe Adi Pitu!

Meciuri foarte frumoase și goluri multe în etapa a patra a Superligii Constanței la fotbal în sală, turneu găzduit de Clubul Eden din b-dul Aurel Vlaicu. FC Olimpia, avându-l din nou pe fostul farist Adrian Pitu (care, fie spus, cred că s-ar descurca și acum la FC Farul) în mare vervă, a învins tânăra formație din Tomis Nord. Puștii n-au stat rău în ofensivă, dar mai au de învățat jocul de apărare. FC RAR suferă și ea la capitolul organizare, slăbiciune de care a profitat Lucas Class, una dintre favoritele la podium. FC Store a ratat cât pentru trei partide și a sfârșit prin a fi înfrântă de FC Palas, o echipă pe care mulți o văd campioană, iar băieții din Cartier Far au trecut de ISU Capitol la o diferență de scor mult prea mare făță de realitatea din teren. Iată și rezultatele rundei: FC RAR - Lucas Clas 9-17, ISU Capitol - Cartier Far 1-8, FC Palas - FC Store 17-8, FC Olimpia - FC 95 Tomis Nord 16-9, Detectors - Global Systems 3-0 (neprezentare). „În cazul celor de la Global, am decis să piardă meciul cu 0-3, pentru că nu au anunțat neprezentarea, conform regulamentului pe care toată lumea trebuie să-l respecte. La cea de-a doua abatere similară, echipa va fi exclusă din campionat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul turneului, Marcel Lică. Etapa viitoare se va desfășura după următorul program: sâmbătă, 11 decembrie: Cartier Far - Global Systems (orele 19.00-20.00), ISU Capitol - FC 95 Tomis Nord (20.00-21.00), Lucas Class - FC Olimpia (21.00-22.00); duminică, 12 decembrie: Detectors - FC Palas (18.00-19.00), FC Store - FC RAR (19.00-20.00).