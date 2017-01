„Rechinii“ au scos un punct, ieri, la Vaslui, după 1-1 cu echipa lui Dorinel

Farul a urcat pe locul 13

FC Farul a urcat de pe locul 15 pe 13 în clasamentul Ligii 1, după ce a reușit un rezultat de egalitate, 1-1, ieri, în fieful lui FC Vaslui, una dintre echipele redutabile ale campionatului, aflată pe locul șase înaintea partidei și care îl are pe golgeterul Ligii 1, Ljubinkovic. Învinși nedrept, miercuri, de Dinamo, dar încurajați de jocul excelent contra campioanei, „rechinii“ Farului s-au dus la Vaslui hotărâți să nu plece steagul. Deși au fost conduși cu 1-0, constănțenii au avut puterea să revină, iar apoi, la 1-1, au avut câteva mari ocazii și numai intervențiile incredibile ale portarului vasluian Hăisan au salvat remiza pentru gazde! În prima repriză, Farul s-a închis foarte bine în apărare și a fost periculoasă pe contraatac. Păzit de Pătrașcu, Ljubinkovic, sperietoarea apărărilor, nu și-a mai arătat colții. Deși a dominat, FC Vaslui a făcut-o steril, ocaziile mai multe avându-le Farul - Gheară (min. 6), Voiculeț (min. 35) și Băcilă (min. 42), gazdele amenințând doar prin Temwanjera (min. 24), care a solicitat și un penalty. După pauză, presiunea vasluienilor s-a intensificat, însă constănțenii au rămas la fel de periculoși pe contraatac, meciul încingându-se. Curcă a avut două intervenții bune, iar, în celălalt careu, arbitrul Marius Avram nu a arătat punctul cu var, la un duel Mardare - Todoran. De marcat au marcat însă gazdele, S. Frunză (min. 60), după o fază în care Farul a reclamat henț la Temwanjera. Curcă a mai intervenit apoi bine la Temwanjera, pentru ca, odată cu introducerea de către Gache, în minutul 70, a celui de-al doilea atacant, alături de Guriță - Chigou, meciul să intre pe un alt făgaș. Pupați-l pe Hăisan! La două minute de la intrarea lui Chigou, „rechinii“ au egalat, prin Băcilă, după care au mai avut alte patru mari ocazii, Guriță (min. 76, scăpat singur), Băcilă (min. 79) și Chigou (de două ori la aceeași fază, în min. 79), Hăisan fiind de fiecare dată un adevărat înger păzitor. FC Vaslui nu a mai reușit să îndrepte scorul, deși a mai avut o zvâcnire la final, dar Farul a rezistat cu brio. „Punct meritat de Farul. Am început să evoluăm fără teamă, să se lege niște relații de joc, iar acest lot, la ora asta, merită toate felicitările. Am avut neșansă la 1-1, când puteam să înscriem din nou. Cu toate acestea, plecăm cu un punct important pentru noi“. Constantin Gache,antrenor principal FC Farul FC Vaslui (antrenor, Dorinel Munteanu): Hăisan 8 - Șt. Apostol 6,5, B. Panait 6, Mardare 6, Bălace 6 - Sabou 6, D. Munteanu 6,5 (min. 78, Bukvic) - Ad. Gheorghiu 5,5 (min. 58, Jovanovic 6,5), Ljubinkovic 6, S. 