Farul a transferat un portar care a jucat în Bulgaria

Andrei Preda are 22 de ani, este craiovean, iar în turul acestui campionat a evoluat în Liga a III-a, la ACS Berceni. Noul goal-keeper al „marinarilor“ a semnat un contract pe două sezoane și jumătate. După Tănăsel Alexe (20 de ani, jucător format de Farul, dar care revine de la Viitorul Constanța), echipa constănțeană a mai transferat un portar, Andrei Preda (22 de ani). În acest moment, Farul are patru goal-keeperi în lot, cei doi adăugându-li-se consacraților Zdrâncă și Răuță. Cu Farul începuse pregătirea de iarnă și Timur Isleam, însă clubul s-a despărțit de jucătorul de 23 de ani. Andrei Preda este din Craiova și a semnat un contract valabil doi ani și jumătate. „În tur, am evoluat la ACS Berceni. În urmă cu câțiva ani, pe când U Craiova era în Divizia B, am prins și lotul oltenilor, ca rezervă, în câteva partide de Cupă. Am evoluat apoi în Liga a II-a din Bulgaria, la echipa secundă a lui PFC Montana 1921, cu care m-am clasat pe loc de promovare, însă formația nu avea dreptul de a accede în prima divizie. Acum am ajuns la Farul, transfer pe care îl consider un pas înainte în cariera mea. Mă pregătesc foarte bine, așteptând să-mi vină și mie rândul să apăr”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Preda. În afară de cei doi portari, Farul a mai realizat până în prezent cinci achiziții: Tiberiu Păduraru (20 ani, mijlocaș central, a mai jucat la FC Argeș, CSM Ploiești, Astra II și CS Mioveni), Robert Stăncioiu (25 ani, mijlocaș stânga, a mai jucat la Rocar, Știința Bacău și CF Brăila), Cezar Paraschiv (20 ani, mijlocaș stânga sau atacant, vine de la Rapid II), Radu Sascău (26 ani, fundaș sau mijlocaș stânga, fost la Pambac Bacău) și, ultima achiziție (pentru doi ani și jumătate), Sorin Dutciuc (21 ani, atacant, de la Aerostar Bacău). În plus, celor cinci li s-a adăugat și fundașul stânga Cosmin Pașcovici, care nu a reușit transferul la Unirea Urziceni, întorcându-se la Constanța. Farul a avut în obiectiv încă doi fotbaliști, ambii de la Delta Tulcea, mijlocașii Janos Vaida și Henry, dar mutările nu s-au realizat. „Marinarii” nu au închis însă campania de achiziții, sperând ca, zilele acestea, să mai achiziționeze, liber de contract, un atacant de la o echipă din județul Constanța. Constănțenii vor renunța în schimb la doi jucători din lotul actual, Drăghici și Andrei Vlad. Butoiu, mulțumit Antrenorul principal al Farului, Gică Butoiu, s-a declarat mulțumit de modul în care decurge pregătirea în momentul de față și de cum arată echipa la joc. „Evoluția Farului crește de la meci la meci. Sunt optimist că vom face o figură frumoasă în retur”, ne-a spus Butoiu.