Farul a plecat în stagiul din Austria

Fotbaliștii Farului au plecat, ieri dimineață, spre Austria, unde, până pe 29 iunie, se vor pregăti și vor disputa mai multe meciuri amicale, locul de cantonament fiind în stațiunea Kaprun. De la Constanța, au plecat cu autocarul 18 jucători, restul de până la 24 (Farmache, care s-a însurat duminică, Nae, Maxim, R. Iancu, L. Pârvu, Fatai) și antrenorul Ion Marin făcând joncțiunea cu lotul la București, de unde Farul a zburat la München, iar de acolo, până la Kaprun, a mers cu autocarul. „Am avut o vacanță scurtă, dar benefică, după un campionat dificil. Acum începem un alt drum. Sperăm să ne fie mult mai ușor în acest sezon, iar aceste două stagii externe să ne ajute mult. Nu vrem să mai avem emoțiile de anul trecut. Lupta pentru titularizare în poartă va fi, ca și anul trecut, foarte dificilă, dar, până la urmă, interesul echipei este cel care contează. Cine e cel mai în formă să apere“, a declarat portarul George Curcă. „Nu știu dacă Farul va slăbi prin plecarea lui Todoran. Probabil că vor mai veni jucători de valoare, dar avem și băieți care-l pot suplini pe Dinu”, a mai spus goal-keeper-ul Farului. Revenit după un sezon petrecut în Ungaria, atacantul Tibi Moldovan a spus că se află într-un moment în care are nevoie de Farul, dar și Farul de el. Tibi speră să atingă o formă bună în pregătire și să nu dezamăgească, „pentru că nu am avut o perioadă strălucită ultima oară la Farul“. Despre obiectivele personale, „bineînțeles că nu îmi propun un număr de goluri, ci să joc cât mai bine și să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Niciodată nu am dus o luptă pentru titularizare cu cineva, singurul adversar al meu am fost eu însumi. Cu mine mă lupt, în fiecare zi“. Tibor nu poate afirma cu certitudine dacă, în acest moment, Farul este o echipă de prima jumătate a clasamentului, „dar ne vom lămuri până la începerea campionatului, în funcție de evoluțiile din pregătire și de ce achiziții se vor face. Totuși, deocamdată, nu cred că este“. „Rechinii“ au stabilit și împărțirea pe camere în cantonamentul de la hotelul „Antonius” de la Kaprun: Voiculeț - Păcuraru, Gerlem - T. Moldovan, R. Iancu - D. Florea, Nae - Maxim, Curcă - Barbu, Pătrașcu - Băcilă, L. Pârvu - Farmache, E. Nanu - Bubuleandră, Vlas - Șchiopu, Chico - Gaston, Matei - Alibec și Fatai - Gosic. Al 25-lea „rechin”, Ben Teekloh, care sosește pe 23 iunie, va sta singur.