Farul a luat bătaie şi de la Victoria Chirnogi

„Marinarii” au înregistrat a doua înfrângere consecutivă în amicale, în fața unei alte echipe de Liga a III-a din județul Călărași.Dunărea Călărași și Victoria Chirnogi. Pe lângă faptul că sunt din Călărași și joacă în al treilea eșalon, cele două formații au în comun și faptul că au bătut FC Farul în pregătire. Pe 16 iulie, Dunărea le-a administrat un 2-0 „marinarilor”, iar ieri, la Predeal, Victoria, care a încheiat ediția trecută de campionat pe locul 15, le-a tras-o constănțenilor cu 1-0 (gol Costinel Cucu, în minutul 55, din lovitură liberă de la 35 de metri)!Aflată și ea la Predeal, echipa din Chirnogi a acceptat invitația Farului de a juca, ieri, un amical, după ce partida cu CS Vișina Nouă, de duminică, a căzut, din pricina terenului afectat de ploaie. Antrenorul principal al „marinarilor”, Marian Pană, a început meciul în formula: Cernea - Nițescu, Buzea, L. Dobre, L. Ștefan - Chehaia, Stăncioiu, Ștefoi, Sascău - M. Tănasă, Gh. Badea. După pauză, au fost folosiți și restul jucătorilor, mai puțin Al. Moldovan și Bubu-leandră. De cealaltă parte, tehnicianul Victoriei Chirnogi, Ionel Augustin, a mizat din primul minut pe: Dumitrache - Bidirean, C. Cucu, Cotea, Coman - R. Iordache, Șelaru, M. Baicu, Fătu - Ioniță, A. Apostol.„Prima repriză a decurs normal pentru noi. Am dominat și ne-am creat câteva ocazii bunicele, pe care nu am reușit să le fructificăm însă. După pauză, am pierdut pe o greșeală de portar, a lui Măcelaru, învins din lovitură liberă de la mare distanță”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Pană.Principalul constănțean s-a de-clarat mulțumit de evoluția nou-ve-niților Lucian Dobre și Marius Ștefoi, dându-și acordul pentru achiziționarea lor. Rămâne ca cei doi să cadă de acord cu patronul Farului, Giani Nedelcu. Altfel, după ce nu a mai venit la Constanța, stoperul Cătălin Vlaicu s-a transferat la CF Brăila. Un alt fundaș central vizat de Farul, Ciprian Dinu, ultima dată la Săgeata Năvodari, a ajuns la FC Botoșani.Amical cu Săgeata NăvodariAstăzi, de la ora 11, Farul joacă din nou un amical la Predeal, cu Ursidos Chișinău (Liga a II-a din Republica Moldova), iar vineri, la încheierea stagiului, se oprește la Brazi pentru o verificare cu Chimia din localitate. De asemenea, a fost fixat și un amical cu Săgeata, miercuri, 3 august, în principiu de la ora 11, confruntarea urmând a fi găzduită cel mai probabil de stadionul din Năvodari.Stadionul e bun pentru Steaua - CS MioveniIeri, la stadionul „Farul”, s-a desfășurat ședința de omologare pentru Liga 1 a arenei, în vederea partidei Steaua - CS Mioveni (31 iulie, ora 20,15). „Totul a fost în regulă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică, președintele Farului. Din partea Ligii Profesioniste de Fotbal a participat Sorin Satmari. Cu aceeași ocazie, stadionul „Farul” a primit OK-ul și pentru Liga a II-a.