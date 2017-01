Farul a furat-o urât de tot de la divizionara secundă Prefab Modelu

Ultima repetiție a Farului înainte de startul campionatului s-a dovedit a fi un fiasco, „rechinii” pierzând la scor, 0-4, în fața unei formații din Liga a II-a! Echipa care a mers bine, în Germania, contra a patru echipe puternice din străinătate, a fost de nerecunoscut acum. Sâmbătă, pe terenul echipei de Liga a II-a Prefab Modelu, Farul a înregistrat una dintre cele mai usturătoare înfrângeri în meciurile amicale din ultimii ani. Eșec supărător și greu de digerat, atât prin proporțiile scorului, cât și prin prisma adversarului. Formația care învingea, în Germania, Lokeren, remiza cu Anorthosis Famagusta și Slaven Belupo și pierdea greu la Twente Enschede, acum, pe fondul unei prestații moleșite, a primit patru goluri fără a înscrie vreunul de la o formație de eșalon inferior, însă mai proaspătă și mai motivată. Ca și când nu era de ajuns, „rechinii“ și-au înscris și un autogol (reușita de 1-0), Șchiopu trimițând cu capul în propria poartă, în minutul 11, după o neînțelegere cu Vlas. În timpul meciului, Farul a avut doar trei șuturi pe poartă (Gerlem - singurul care a mai mișcat ceva - și Voiculeț, în prima repriză, care au tras însă slab, și Fatai, după pauză, în minutul 71, al cărui șut puternic, după ce a întors un adversar, a fost respins de portar în lateral). În minutul 50, Farul putea primi un penalty, la un henț în careu. Ion Marin, antrenorul principal al Farului, a declarat că, după această partidă, nu trebuie făcută o tragedie, ci trebuie trase învățăminte. „Adevărata față a echipei nu e cea de astăzi (n.n. - sâmbătă). Sunt și circumstanțe atenuante și aș aminti oboseala ultimului meci din Germania și a drumului până în țară, unde am ajuns miercuri seară. Apoi, am venit de la o temperatură de 15 grade și am trecut direct la peste 30 de grade. Ar fi, totodată, și timpul insuficient de la venirea din Germania și până la meci, cu o ședință ușoară de antrenament și o refacere joi seară și un antrenament vineri. Jucătorii trebuie să înțeleagă că venirea acasă nu înseamnă decât continuarea pregătirii din cantonamente”, a spus „Săpăligă”, după meci. În privința lui Cristi Irimia, care nu a jucat cu Modelu, dar nici la Ploiești, cu Farul II, au apărut zvonuri cum că Farul i-ar fi comunicat deja că nu mai contează pe serviciile lui și, în consecință, să-și caute echipă, dar Ion Marin a infirmat această informație, declarând, pentru „Cuget Liber”, că forma finală a lotului se va stabili doar mâine. Prefab Modelu - FC Farul 4-0 (1-0) Au marcat: Șchiopu (min. 11, autogol), Jianu (min. 49, 71), Șerban (min. 90) Prefab (antrenor, Marin Dună): Hotoboc - Bold, Ghidarcea, Popa, Sânmărtean - V. Gheorghe, Șeroni, Kunchev, Ivașcă - Țigoianu, Jianu. Au mai jucat: Olariu, Gațu, D. Gheorghe, Vladu, Șerban, Bunea, Crafcescu, Avram, Toma și Rădulescu. FC Farul (antrenor, Ion Marin): Vlas (min. 46, Curcă) - Farmache, Barbu (min. 46, Pătrașcu), Șchiopu, Maxim - Cruceru (min. 61, Ben Teekloh) - Băcilă, Rusmir (min. 61, Fatai), Voiculeț, Gerlem (min. 61, Gaston) - Gosic (min. 60, T. Moldovan) Păcuraru, chemat și el la Națională Farul are doi jucători convocati la echipa națională de tineret a României pentru meciul amical din deplasare cu selecționata olimpică a Italiei, de marți, 22 iulie. Pe lângă Florin Pătrașcu, chemat la prima reunire a lotului, ieri, selecționerul Emil Săndoi l-a convocat și pe Vasile Păcuraru, în locul lui Laszlo Sepsi, căruia Benfica nu i-a dat drumul la acest meci.