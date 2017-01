Farul a bătut palma cu FC Bihor pentru Florin Pătraşcu

Farul a bătut palma cu FC Bihor pentru Florin Pătrașcu

FC Farul s-a înțeles cu divizionara secundă FC Bihor în privința transferului fundașului central Florin Pătrașcu (21 ani). Astăzi, reprezentanții orădenilor vin la Constanța pentru a semna actele. Pătrașcu va primi drept de joc pentru meciul de la Buzău. Tratativele finale s-au purtat la Oradea, din partea clubului constănțean negociind directorul tehnic Ion Marin. Cele două părți s-au înțeles pentru un transfer definitiv al fotbalistului, iar astăzi conducătorii lui FC Bihor vin la Constanța pentru a semna și actele. În cel mai scurt timp, transferul jucătorului va fi înregistrat la LPF, astfel că Florin Pătrașcu (1,84 m - 74 kg) va avea drept de joc începând cu meciul de la Buzău. Fotbalistul va purta pe tricou numărul 23, cel cu care a jucat Tibor Moldovan. „Transferul la Farul este un pas important în viața și cariera mea, cu atât mai mult cu cât am și o vârstă fragedă. Sper să-mi fac treaba cât mai bine, astfel încât toată lumea să fie mulțumită de mine. Băieții m-au primit foarte bine", a declarat, pentru „Cuget Liber", Pătrașcu, căruia „rechinii" îi spun și „Făină", aluzie la părul său blond. Așteaptă un camerunez care a jucat la Ternana Ion Marin a declarat, pentru „Cuget Liber", că Farul se află în discuții cu mai mulți impresari, pentru achiziționarea unui vârf de atac. „Avem în vedere atât jucători români, ale căror nume nu pot să le dezvălui încă, dar și străini. S-ar putea ca, în două zile, să vină în România, pentru tratative, un atacant camerunez de 24 de ani, Demy, care evoluează pentru echipa olimpică a țării sale și care a jucat și la Ternana, în Italia. În cazul său, am purtat câteva discuții până acum", ne-a declarat directorul tehnic al Farului. Atacantul Stere Guda, în probe la Farul FC Farul îl are în probe, de luni, pe Stere Guda, un atacant de 19 ani cu fizic impresionant (1,90 m - 85 kg), fiul antrenorului Ianis Guda. Tânărul vârf a mai jucat la Dinamo II, fiind însă testat și de echipa franceză FC Nantes. „Guda este în probe, antrenorul Constantin Gache fiind cel care va decide dacă vom intra sau nu în tratative de transfer", ne-a declarat Ion Marin.