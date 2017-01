Farul a ameninţat că părăseşte terenul la amicalul cu Cerno More Varna

Farul a amenințat că părăsește terenul la amicalul cu Cerno More Varna

FC Farul a câștigat cu 3-2 al doilea meci amical cu Cerno More Varna. Confruntarea a avut loc sâmbătă, în Bulgaria, după ce prima întâlnire s-a desfășurat la Constanța, pe 8 septembrie, revenindu-le tot „rechinilor", cu 2-1. Meciul de sâmbătă s-a jucat la Albena, la finele stagiului pe care Farul l-a efectuat, timp de cinci zile, în Bulgaria. Constănțenii au condus cu 2-0 încă din minutul 18, prin reușitele lui Voiculeț (min. 5) și Băcilă (min. 18), dar bulgarii, împinși de la spate de arbitri, au reușit să egaleze până la pauză, înscriind în minutele 32 și 40. Constănțenii au câștigat prin golul lui Chigou, din minutul 56. „A fost un meci bun al nostru. Bulgarii au jucat prea agresiv în prima parte, încurajați de arbitri. De altfel, pe acest fond, Cerno More a și revenit de la 0-2 la 2-2. Însă problema victoriei nu s-a pus, noi conducând jocul destul de clar", a declarat, pentru „Cuget Liber", Cristi Cămui, secund la Farul. Constănțenii au fost extrem de supărați pe arbitraj, amenințând chiar, la pauză, că, dacă bulgarii și „fluierașii" continuă și în partea a doua a meciului în aceeași notă, părăsesc terenul. În stagiul din Bulgaria, antrenorii Farului l-au monitorizat pe atacantul portughez Andre Martins (20 ani), care a jucat și în ultimul sfert de oră al meciului de sâmbătă. Lusitanul va mai fi verificat, dar prima impresie nu a fost încurajatoare. „Încă nu putem să dăm un verdict, însă, până acum, Martins nu a arătat ceva deosebit", ne-a spus antrenorul principal Constantin Gache. Patru absențe La meciul cu Cerno More, Gache nu i-a utilizat pe Vlas, Șchiopu, Lungu și Otvoș. Portarul începe de astăzi pregătirea specifică, după ce a efectuat până acum doar alergări și a lucrat în sala de forță. Șchiopu s-a confruntat cu dureri de spate, în urma primului antrenament de vineri, iar Lungu și Otvoș, care aveau pregătire prea puțină la nivelul jocului, au fost menajați. Rechinii au avut liber ieri, fiind chemați la stadion astăzi, la ora 16,30, când se va demara pregătirea meciului de campionat cu UTA, de duminică, 21 octombrie, de la Constanța, cu începere de la ora 17.