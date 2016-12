Farul 1996 s-a calificat în finala Campionatului Naţional

Farul 1996 s-a calificat în finala Campionatului Național

Pentru al doilea an consecutiv, o echipă de juniori a FC Farul va susține finala Campionatului Național. Este vorba de formația jucătorilor născuți în anul 1996, care va întâlni în meciul pentru titlu, duminică, 21 iunie, la Mogoșoaia, de la ora 18, pe FC Bihor. Constănțenii, antrenați de Mihai Turcu, s-au calificat în finală după ce au trecut de turneul semifinal de la Iași, unde au învins în grupă FC Vaslui (1-0, gol Cezar Vâjlănescu) și Steaua (1-0, Diego Curte), iar în finala semifinalei au trecut de FC Argeș, cu 2-0 (Rareș Vâjlănescu 2). „Copiii au jucat extraordinar. Merită pe deplin calificarea în finală”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Turcu. Echipa din meciul cu FC Argeș a fost: Dragnea - Gavrilă, Erdal, Iacob, Rogoza (Suciu) - Regep (Zubere), Cioacă, Vanghele (Nedelcu), Curte - C. Vâjlănescu, R. Vâjlănescu. Pe bancă au rămas Cocheș - Mândru, Dinu și Marcu. Rogoza și Nedelcu sunt mai mici cu un an decât restul jucătorilor. „Ne bucurăm pentru această performanță și sperăm să aducem iar titlul la Constanța (n.n. - în sezonul trecut, au ieșit campioni juniorii A de la Farul)”, ne-a spus și Ion Constantinescu, șeful Academiei de Fotbal a „marinarilor”. În turneul semifinal de la Oradea, FC Bihor s-a calificat în finală după ce a dispus cu 3-1 de Școala de Fotbal „Gică Popescu”, astfel că oltenii și piteștenii se vor întâlni în finala mică a Naționalelor.