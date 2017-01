Farmache, Şchiopu, Nae şi Cruceru nu au fost primiţi la antrenament

Farmache, Șchiopu, Nae și Cruceru nu au fost primiți la antrenament

Patru dintre jucătorii utilizați în tur, fundașii Răzvan Farma-che, Cristian Șchiopu și mijlocașii Marius Nae și Florentin Cruceru, toți puși, în iarnă, pe lista de transferuri, nu au fost primiți la antrenamentele Farului de ieri. Principalul Ion Marin a explicat situația, insistând în special pe situația lui Farmache. „Farmache intrase în ultimele șase luni de contract. Am purtat două runde de negocieri, pentru prelungirea înțelegerii, însă, de fiecare dată, jucătorul a refuzat să semneze. Apoi, în pauza de campionat, a depus memoriu la FRF, pentru a fi declarat liber de contract, pe motiv că nu și-ar fi încasat banii cuveniți, lucru neadevărat. M-a pus, astfel, într-o situație delicată și, ca urmare, am luat decizia ca, până la soluționarea litigiului, să nu fie primit în vestiar. Hotărârea este valabilă și în cazul lui Șchiopu, Nae și Cruceru. Ei rămân la dispoziția clubului și se vor pregăti sub altă formă. Clubul să le dea alți antrenori, alt echipament, alte terenuri. Să vedem ce oferte vor fi, poate alte echipe au nevoie de ei”, a explicat Ion Marin. Toți cei patru jucători s-au prezentat, ieri, la reunirea lotului, dar niciunul nu a mers la antrenamentele din Mamaia. Cazul „Farmache” va fi judecat, pe 12 ianuarie, la Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal, iar cel al lui Nae (declarat liber de contract, decizie atacată cu recurs de Farul), tot luna aceasta, la Curtea de Arbitraj pentru Fotbal.