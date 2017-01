Faristul Măţel este coleg de cameră la Naţională cu Stoian, de la AS Roma

Faristul Mățel este coleg de cameră la Națională cu Stoian, de la AS Roma

Fundașul dreapta al Farului s-a refăcut după accidentarea care l-a împiedicat să evolueze la Vaslui și este apt de joc pentru meciurile Naționalei de tineret cu Andorra și Serbia. Alexandru Mățel (19 ani) s-a dus la lot, duminică, nerefăcut complet, în urma unei contracturi musculare, dar, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, de miercuri a devenit bun de joc. „În primele zile ale săptămânii, am făcut doar alergări. Ieri (n.n. - miercuri), am efectuat un control medical care a relevat că nu mai am nimic, astfel că, din aceeași zi, am intrat și la minge. Mă simt bine, pot juca pentru Națională”, ne-a detaliat Mățel. Aflat în premieră la lotul de tineret al României, constănțeanul îl are coleg de cameră în cantonament pe un alt debutant, mijlocașul Adrian Stoian (18 ani), care a jucat în echipa mare a lui AS Roma, în partida din Seria A cu Juventus, de pe „Olimpico”, pierdută de romani cu 1-4. „Chiar dacă mă găsesc la debutul sub tricolorul tineretului, nu mă încearcă emoțiile. Sper să am evoluții bune”, ne-a mai spus Mățel, care a ajuns ieri cu lotul de la Mogoșoaia la Arad, acolo unde, sâmbătă, de la ora 18 (în direct la TVR2), România va juca împotriva Andorrei, în preliminariile Europenelor din 2011. Miercuri, 1 aprilie, la Kragujevac, de la 16,30 ora României, tricolorii întâl-nesc Serbia, într-o partidă amicală, de data aceasta. Mățel a fost titular integralist la Farul în primele trei meciuri din returul Ligii 1. Amicalul cu Cerno More se joacă la Varna Aflați în cantonament la Albena, „rechinii” au aflat unde vor susține amicalul de sâmbătă (ora 11) cu Cerno More (echipa de pe locul trei din prima ligă a Bulgariei). Meciul se va juca pe stadionul din Varna, în fieful lui Cerno More, adversarii constănțenilor dând asigurări că acolo pot asigura securitatea partidei. Dintre fotbaliștii Farului cu probleme medicale, trei (Alibec, Nanu și Vukomanovic), au revenit la pregătire normală și vor putea evolua cu Cerno More. Fundașul stânga sârb s-a pregătit la capacitate maximă încă de miercuri după-amiază, iar ceilalți doi de ieri. Chico (accidentat la Vaslui, la picior) și Fatai s-au antrenat și ieri separat, iar antrenorii Farului vor lua o decizie în privința folosirii lor la meci astăzi sau mâine.