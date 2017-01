Faristul Ion Barbu are şanse mici să joace cu Ceahlăul

Faristul Ion Barbu are șanse mici să joace cu Ceahlăul

În partida de la Botoșani, veteranul „marinarilor“ a suferit o entorsă de gleznă și s-a ales cu probleme și la ligament. Stoperul de 34 de ani a primit trei zile de pauză. Farul este în pericol să nu-l poată folosi la meciul de campionat cu Ceahlăul Piatra Neamț pe cel mai experimentat om din lot, fundașul central Ion Barbu (34 ani), care s-a accidentat în partida de la Botoșani, fiind schimbat în minutul 68. „Am respins mingea, luându-i fața unui adversar, care m-a lovit în glezna dreaptă. Am entorsă, dar și ceva probleme la ligament. Ieri (n.n. - duminică), am fost la un consult la Techirghiol. Am primit trei zile de pauză, iar de azi (n.n. - ieri) încep tratamentul. Sper din tot sufletul să mă refac până la meci, deși, în acest moment, situația nu e roză. Dacă nu voi fi apt, sunt sigur că și cel care mă va înlocui se va descurca foarte bine”, a declarat Barbu, pentru „Cuget Liber”. După ce a fost lovit de jucătorul lui FC Botoșani, Barbu a strâns din dinți și a încercat să continue, dar nu a rezistat decât zece minute. Ieșirea lui Nelu l-a obligat pe antrenorul Gică Butoiu să facă mai multe schimbări pe posturi în echipă. Astfel, în sistemul 5-3-1-1, cel în care a jucat Farul la Botoșani (cu Liviu Ștefan al treilea stoper), Buzea a coborât din închizător fundaș central (în locul lui Barbu), iar în fața apărării a jucat Borza, pe al cărui post (vârf retras, în spatele lui Ștefan Ciobanu) a trecut Dutciuc, cel care l-a schimbat pe Barbu. „Marinarii” au acuzat jocul dur al lui FC Botoșani, echipă care a avut doi jucători eliminați. Unul dintre ei, David, trebuia trimis la vestiare mai devreme, după ce i-a aplicat un cot în nas lui Sascău de i-a dat sângele. „Niciun meci nu seamănă cu altul“ Ion Barbu speră ca partida cu Ceahlăul să fie una atractivă, iar, la final, victoria să le revină „marinarilor”. „E un meci care pe care, între două echipe cu blazon, care nu demult jucau în Liga 1. Ceahlăul e liderul clasamentului, principala favorită la promovare și a arătat o formă deosebită în cele două meciuri din retur, pe care le-a câștigat cu 4-1 și 4-0. Însă nicio partidă nu seamănă cu alta, astfel că avem speranțe că noi îi vom bate pe nemțeni. Suntem în vână și avem un moral bun. Sperăm să rezulte un meci atractiv, pe placul spectatorilor, iar noi să câștigăm. Avem nevoie în tribune de cât mai mulți spectatori, de fariști adevărați”, ne-a declarat Ion Barbu.