Faristul „Gică Fentă“ intră azi la cuţit

Faristul „Gică Fentă“ intră azi la cuțit

Talentat, mingicar, dar fragil fizic, tânărul atacant de 20 de ani al Farului, Daniel Florea, nu a scăpat de necazuri nici în pregătirea din această vară. Încă din Austria a resimțit dureri în zona abdomenului, care s-au acutizat în Germania. Verdict: hernie inghinală. Astăzi, „rechinul” va fi operat. Intervenția chirurgicală va fi efectuată la București, la Spitalul Militar, unde „Gică Fentă“ a fost chemat la ora 7,30. „Nu știu ce să mai cred cu aceste probleme. Parcă toate accidentările s-au adunat pe capul meu. Sper să mă refac cât mai repede. Până acum, am mai avut două operații, de apedicită și de menisc“, a declarat Daniel, pentru „Cuget Liber”. În afară de „Fentă“, Farul mai are un jucător cu probleme medicale, Nae, care va rata meciul de la Buzău. Pârvu și Chico în schimb s-au pregătit normal ieri și vor fi apți de joc pentru sâmbătă. Farul a efectuat ieri după-amiază primul antrenament al săptămânii, lipsind mijlocașii Florin Pătrașcu și Vasile Păcuraru, convocați la echipa de tineret a României pentru meciul cu reprezentativa olimpică a Italiei, de astăzi, de la ora 22 (ora României), de la Pistoia. Meciul este transmis în direct de sport.ro. Tot astăzi, de la ora 18,30, la club, se desfășoară ședința Consiliului Director al FC Farul, care are pe ordinea de zi aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru noul sezon, prezentarea lotului, propunerea și aprobarea obiectivului și diverse. Ieri, Farul a înregistrat la LPF transferul lui Rusmir. Încă dinainte de meciul cu Prefab Modelu, pierdut de Farul cu 0-4, antrenorul Ion Marin spunea că „rechinii“ au întâmpinat probleme la revenirea din Germania din cauza căldurii din țară. De aceea, principalul constănțean se bucură că primele două partide din campionat, cu Gloria Buzău și Rapid, se vor disputa de la ora 21. „Mă bucur că jucăm mai târziu, pentru că revenirea noastră din Germania ne-a creat ceva probleme. Acolo ne-am pregătit la o temperatură de 15 - 17 grade, aici am venit la dublu. Faptul că jucăm seara, când, totuși, e mai răcoare, este un avantaj pentru noi“, a punctat „Săpăligă“. Tehnicianul farist anticipează un campionat la fel de încins ca precedentul și vrea ca Farul să aibă un start bun de stagiune, după ce, în ultimii doi ani, „rechinii” au început ezitant. „Tot ce a fost bun în pregătire trebuie să confirmăm în partidele oficiale. Una este ce se joacă în partidele de verificare, alta e când se va juca pe puncte, pe bani și în condiții de stres“, a mai spus Ion Marin. Altfel, o echipă de juniori a Farului va susține, astăzi, de la ora 17, la Penitenciarul Poarta Albă, un meci amical cu o echipă de la închisoare.