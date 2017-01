A lăsat soarele arzător al Nigeriei pentru frigul Dobrogei

Faristul Fatai poartă căciulă de blană

Venit din arșița Nigeriei în frigul, zăpada și vântul Constanței, fotbalistul farist Kehinde Fatai s-a adaptat rapid și a trecut la accesorii vestimentare specifice iernii grele. Mijlocașul de 19 ani al Farului Kenny Fatai și-a petrecut sărbătorile de iarnă în România. „Părinții mei și unul dintre frați, Taiye, s-au aflat la cumpăna dintre ani la Londra, însă eu am ales să rămân la Constanța, pentru că formalitățile de obținere a vizei durau și nu am vrut să pierd din zilele de pregătire pe care le-am avut în vacanță”, a declarat Fatai, pentru „Cuget Liber”. De la Constanța, tânărul nigerian și-a cumpărat, la sfârșitul anului trecut, și o căciulă de blană cu urechi, pentru a se proteja contra gerului. Astfel echipat, Fatai a putut face față și frigului de la munte, unde a petrecut zece zile frumoase, la Predeal și Poiana Brașov, la finele lui 2008. Conform spuselor sale, la munte i-au fost alături și colegi de la Farul, precum Bubuleandră, Mățel și Daniel Florea. „Am petrecut de minune. Am fost pe pârtie, am mers cu ATV-ul și am savurat ciorba”, ne-a povestit nigerianul. Apoi, la reunirea Farului, fiind și puțin răcit, Fatai a purtat iar căciula, la un antrenament, stârnind hazul colegilor. „Zăpada nu mă deranjează. Dacă nici vântul n-ar bate și nu s-ar face atât de frig, totul ar fi OK. Pregătirea decurge bine, antrenamentele pe plajă ne folosesc mult”, ne-a spus fotbalistul. De Anul Nou, Kehinde și-a pus și câteva dorințe pentru 2009: să marcheze în premieră pentru Farul într-un meci oficial, iar echipa să joace bine și să nu retrogradeze. Pentru a avea noroc în noul an, Fatai și-a schimbat și look-ul, vopsindu-și în galben o șuviță din podoaba capilară, conform obiceiurilor nigeriene.