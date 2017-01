Faristul Cosmin Matei, la Unirea Urziceni!

Internaționalul de juniori al „marinarilor” este aproape de un transfer la vicecampioana României. Mijlocașul de 18 ani pleacă în această dimineață în cantonament cu echipa ialomițeană, sperând ca cele două cluburi să cadă de acord. Destinație-surpriză pentru mijlocașul farist Cosmin Matei. În ultimul timp, s-a vorbit că puștiul de 18 ani e la un pas de a ajunge ba la o echipă din străinătate, ba la Internațional Curtea de Argeș, însă pe cale să-și asigure serviciile internaționalului de juniori este Unirea Urziceni! Pentru început, formația ialomițeană a obținut acordul Farului de a-l avea pe Matei la pregătire, tratativele urmând a se derula zilele acestea. Cosmin pleacă, în această dimineață, în cantonament cu Unirea, la Brașov, sperând ca cele două echipe să cadă la înțelegere. „Nu am semnat nimic, dar m-am înțeles cu Urziceni. Sper din tot sufletul să intervină acordul și între cluburi. Ar fi un pas uriaș în cariera mea, să ajung de la Liga a II-a în Liga I și în preliminariile Ligii Cam-pionilor. Ar fi un vis care mi s-ar împlini”, a declarat Matei, pentru „Cuget Liber”. Indiferent de nodul în care vor decurge tratativele, mijlocașul Farului se va întoarce la finele aces-tei săptămâni la Constanța, pentru a susține, pe 28 iunie, o probă a examenului de Bacalaureat. Dacă situația lui Matei s-ar putea limpezi, nu același lucru se poate spune despre cea a portarului George Curcă, aflat în această perioadă la pregătire cu Dinamo, însă de pe 30 iunie împrumutul în Ștefan cel Mare îi expiră și ar trebui să revină la Farul. George a solicitat să fie lăsat să plece gratis, însă conducerea Farului nu a fost de acord, pretențiile clubului ridicându-se la 30.000 de euro plus TVA. Prima ofertă a venit de la Dinamo, 20.000 de euro, în două tranșe de 10.000 de euro, una peste o lună, una la iarnă, dar Farul nu a acceptat. „Sper ca cele două cluburi să cadă de acord. În ultima perioadă, n-am putut să iau legătura cu șefii Farului, dar, dacă situația incertă de la club persistă, eu nu am cum să mă mai întorc. Sper să găsesc înțelegere pentru a-mi rezolva situația”, a declarat George, pentru „Cuget Liber”.