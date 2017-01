Fariştii şi-au făcut cumpărăturile la Antalya

Fariștii și-au făcut cumpărăturile la Antalya

Fotbaliștii Farului au fost în prima parte a zilei de ieri la Antalya, pentru destindere și pentru a face câteva cumpărături. Timp de două ore și jumătate, „rechinii“ au vizitat un magazin de haine și un mall. Prima oprire s-a făcut la „Lederland“ (Fabrik Shop), o fabrică de haine, care are, în aceeași clădire, și magazin, unde se vând produsele confecționate acolo. „Rechinii” au fost întâmpinați de patronul fabricii, care o rupea binișor pe românește și care i-a condus întâi la ultimul nivel al clădirii, unde muncitorii lucrau de zor la viitoarea îmbrăcăminte. Pe scări, numai lapte și miere, turcul făcea discuție cu fariștii, iar când a dat cu privirea de Mala, l-a complimentat: „Aaaa, Pele!”, legătura dintre cei doi fiind probabil că ambii sunt de culoare. Câțiva dintre fariști, printre care Laurențiu Florea, Țarălungă sau Emil Nanu, s-au uitat cu interes în atelierele de lucru. Constănțenii au zăbovit și prin magazin, dar nu și-au cumpărat nimic, deși unii dintre oficiali erau interesați de gecile de piele. Cu drapelul la vedere De la „Lederland”, s-a plecat către un mall din centrul Antalyei. Pe drum, privind pe geamul autocarului, „rechinii” au remarcat curățenia din oraș, nenumăratele pasaje și poduri, palmierii la tot pasul, drapelul național al Turciei arborat la multe balcoane și geamuri ale blocurilor, ca și în microbuze și în alte mijloace de transport în comun. Ajungând la mall, constănțenii s-au pierdut prin standurile complexului și s-au pus pe cumpărături, cele mai căutate fiind articolele sportive. Barbu și-a cumpărat o pereche de adidași, un tricou, hăinuțe pentru fetița sa și un tricou pentru soție. În mai multe locuri, fundașul farist a căutat și un costum, pentru botezul fiicei sale, Maria Arina, care va avea loc pe 17 februarie, la Scornicești. Prețurile erau însă cam mari. „Scump, dom’le, scump”, a spus Barbu, nu înainte de a proba și o pereche de pantofi. Un costum a încercat și fundașul stânga Florin Maxim. „Oglindă, oglinjoară, cine-i cel mai bun fundaș stânga din țară?“, i-a spus în glumă lui „Max“ un cunoscut, pe când faristul se privea într-o oglindă, pentru a vedea cum îi vine haina. „Bozovici!”, a venit imediat replica bunului prieten al lui Florin, Marius Nae. Gică Fentă are nuntă Daniel Florea, zis „Gică Fentă“, zis „Pires”, și Chico nu și-au cumpărat nimic. „Sunt scumpe lucrurile aici. În Cipru, prețurile erau mai mici. Îmi caut și eu un costum, pentru că am o nuntă în Italia, unde se mărită o verișoară de-a mea“, a declarat tânărul atacant, care s-a arătat interesat și de laptopuri. Corespondență din Belek,