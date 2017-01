„Fără competiţie şi presă, nu există succes”

„Fără competiție și presă, nu există succes”

Elena Frîncu și echipa DSJ Constanța s-au întâlnit, vineri, la hotelul „Sport”, pentru o festivitate de sfârșit de an, cu reprezentanții presei sportive constănțene. „Relația noastră cu presa a fost excelentă în 2007. Ne-ați motivat când am reușit și ne-ați atras la timp atenția când am greșit și noi. Fără competiție și presă nu există succes. Pentru mine, presa este un mijloc de a mă pregăti mai bine. Ne ajută pe noi, echipa DSJ, să fim întotdeauna la înălțimea așteptărilor ei”, a spus Elena Frîncu.