Fanii Farului sunt pregătiţi să meargă şi la Guvern pentru a reclama Consiliul Judeţean Constanţa

Fanii Farului sunt pregătiți să meargă și la Guvern pentru a reclama Consiliul Județean Constanța

Neimplicarea Consiliului Județean Constanța în salvarea FC Farul a fost taxată dur, ieri, de suporterii clubului, care, temându-se că echipa s-ar putea desființa, au tras un nou semnal de alarmă. De acuzele fanilor nu a scăpat nici patronul Farului, Giani Nedelcu. Ultrașii amenință cu acțiuni de protest, dacă lucrurile nu se mișcă pentru menținerea în viață a clubului. Suporterii sunt extrem de afectați că FC Farul a fost lăsat în bătaia vântului de Consiliul Județean Constanța, care se face acum că plouă, după ce se arătase înduioșat până la lacrimi de suferința clubului, adus pe marginea prăpastiei după un an de management al lui Giani Nedelcu. Pentru că „ne e teamă că Farul se va desființa”, fanii „marinarilor”, grupați în Asociația Suporterilor FC Farul Constanța, au lansat, ieri, într-o conferință de presă, un nou SOS, cerându-le imperios atât CJC, cât și lui Nedelcu să nu lase clubul să moară. Altfel, „dacă nici acum, în cel de-al 13-lea ceas, Consiliul Județean sau Consiliul Local nu se implică sau nu sunt dispuși la discuții cu Farul pentru salvarea clubului, vom boicota meciurile de handbal și de volei. Acești sportivi n-au nicio vină, dar au obținut performanțele doar cu sprijinul nostru, al fanilor”, au anunțat suporterii. Iar aceasta e numai una dintre măsurile pe care ultrașii se gândesc să le pună în practică. Nu acceptă fuziuni sau alte inginerii Prin punerea pe roate a acestei Asociații, fanii i-au dovedit Consiliului Județean că ei, membrii ASF, o mână de oameni, pot face ceva palpabil pentru Farul. De ce? Pentru că, în primul rând, la ei există voință și suflet. Fanii nu sunt interesați de fuziuni sau alte inginerii, nu, vor ca actualul Farul, singurul care contează pentru ei, să fie salvat. „Preferăm să jucăm în ligile inferioare decât să fie înstrăinat spiritul Farului”, au anunțat suporterii. „Avem acceptul unor firme, care ne vor sprijini financiar după înființare. Vrem să amplasăm în oraș panouri publicitare cu mesajul Salvați Farul și să împărțim tricouri cu același mesaj. Intenționăm să strângem fonduri în urma contribuției de 2 la sută către stat. De asemenea, domeniul farul.ro ne aparține. În eventualitatea nefericită, pe care nu ne-o dorim sub nicio formă, a dispariției clubului, Asociația va lupta pentru recuperarea semnelor distinctive ale Farului, care trebuie să rămână la noi, nu să încapă pe mâini străine”, au mai spus fanii, din rândul cărora, la conferința de presă de ieri, de la club, au vorbit lideri precum Antonio Șatran, Cosmin Anghel, Ionuț Dendrino sau Valentin Dumitrache. Bosînceanu a menținut echipa în Liga a II-a, CJC a adus insolvența Alături de membrii ASF a venit, ieri, și Sorin Mihăilescu, șeful suporterilor, care, deși nu face parte din Asociație, s-a raliat și el demersurilor acesteia, cerând Consiliului Județean Constanța să se implice cu adevărat la Farul. „CJC a anunțat oficial că este dispusă să contribuie cu 250.000 de euro, iar după două zile a spus că nu are bani. Să respecte ce a promis, pentru că, altfel, la următoarele alegeri, va fi sancționat. Fac bravadă prin conferințe, apoi nu mai răspund la telefoane. I-am trimis lui Cristinel Dragomir (n.n. - vicepreședinte al Consiliului Județean) 40 de SMS-uri și nu a avut bunul simț să răspundă la niciunul. Dacă CJC nu are bani, să aducă firme să salveze Farul. Un om, Gheorghe Bosînceanu, pe care toți l-au înjurat, a sprijinit, fără pretenții, Farul, cu 14.000 de euro, pentru ca echipa să fie programată în ultima etapă a sezonului trecut, iar CJC, prin RAJA, a băgat clubul în insolvență, pentru doar 20.000 de euro. În acest moment, noi, suporterii, suntem interesați doar să nu ne desființăm”, a declarat Mihăilescu. Grătare la poarta stadionului Prezent și el la conferința de presă, vicepreședintele FC Farul, Robert Avramescu, a declarat că actualul patronat vrea să continue activitatea, singura variantă rămasă fiind Liga a II-a, dar, pentru aceasta, are nevoie de sprijinul Consiliului Județean. Însă un sprijin adevărat, nu ca până acum. „Fără acest sprijin, nu putem continua, iar, dacă vedem că nu suntem doriți, vom pleca. Ne-am săturat de piedici nesportive. De ce, în timpul campionatului, ne-au oprit de cinci ori apa la stadion, iar acum, când nu mai e nimeni pe aici, doar pescărușii, apa curge din nou? Sunt nenumărate semne de întrebare. Noi suntem dispuși la noi discuții, dar telefoanele CJC au fost închise până acum. Toate satele și comunele din țară beneficiază de implicarea autorităților locale, la noi însă așa ceva nu e posibil. La Timișoara, Marian Iancu se ceartă cu autoritățile locale că nu îi fac stadion ca lui CFR Cluj, iar la Constanța e situația care e. Totuși, Farul nu e Brănești, să se ajungă să se facă grătare la poarta stadionului”, a spus Avramescu. „Cum poți să spui că ai băgat 1,5 milioane de euro la Farul?” Oficialul farist a intrat însă în gura fanilor, după ce a declarat că actualul patronat a cheltuit 1,5 milioane de euro în sezonul trecut. Suporterii și-au adus aminte cu această ocazie și de Giani Nedelcu, pe care l-au pus la colț. „Nu s-a contribuit niciodată cu această sumă la Farul. Când iei o echipă, te uiți la ce ai în buzunar. Buzunarele lui Giani sunt rupte, nu are bani. Atunci de ce s-a băgat la Farul? Ești inconștient, cum poți să iei echipe pe vorbe, pe promisiuni, că vin alții și te ajută? Giani a vrut echipă, dar să vină alții să i-o țină. Dacă s-au băgat 1,5 milioane de euro, de ce au plecat toți jucătorii liberi de contract, pentru că nu au fost plătiți? Numai minciuni și povești ni s-a turnat”, au acuzat suporterii. Deși timpul a trecut și e greu de crezut că se va mai putea face ceva pentru ca Farul să poată fi programată în campionat, Avramescu a ținut-o pe-a lui, spunând că se vor găsi jucători de-o echipă, cu care Farul să reziste până la iarnă. De unde însă credibilitate la actualul patronat, ca să atragă fotbaliști, fie ei și liberi de contract, s-au întrebat fanii, care, în plus, nu înțeleg de ce, dacă sunt hotărâți să meargă mai departe și se laudă că au bani, șefii Farului nu au achitat și nu achită o amărâtă de datorie de 20.000 de euro, de care SC RAJA SA s-a prevalat pentru a împinge clubul spre faliment? Gogoșile financiare ale CJC Robert Avramescu a declarat că, la ora actuală, Farul are datorii („pe care ni le asumăm”) în jur de 500.000 de euro (exact suma avansată de „Cuget Liber”, nu 2.500.000 de euro, cum spunea Consiliul Județean). Potrivit vicepreședintelui Farului, din cei 500.000 de euro, aproximativ 230.000 de euro sunt restanțe la jucători (nefiind pus la socoteală Chico, în cazul căruia încă nu a venit hotărârea de la FIFA), 12 miliarde de lei vechi trebuie plătiți către stat, iar datoria către RAJA e de 980 de milioane de lei vechi. Farul a depus cerere pentru a fi înscrisă în Liga a II-a, dar, ca să fie programată, trebuie să achite datoriile către jucători. Avramescu spune că Farul a vorbit cu marea majoritate a celor care au de primit bani, în urma memoriilor depuse, și toți au acceptat o reeșalonare (să-și primească banii până în decembrie, în două tranșe). Tun imobiliar? Pe lângă acțiunile de protest la meciurile de handbal și volei, fanii sunt pregătiți să meargă și mai departe, până la Guvern, dacă se va dovedi că adevărata miză a circului făcut de CJC a fost, de fapt, să pună mâna pe baza sportivă a Farului. „Dacă vedem că CJC nu sprijină Farul și că vrea doar stadionul, atunci miroase a tun imobiliar - o mare suprafață de teren în centrul Constanței. În această situație, Asociația Suporterilor va face o petiție către Guvernul României, pentru a nu-i da baza CJC-ului. Dacă lor nu le pasă de Farul, nouă ne pasă. O să-mi mai fac câțiva dușmani cu această afirmație, dar nu-mi pasă, pentru că e vorba de Farul”, a spus Sorin Mihăilescu.