Falimentul bate la uşa FC Farul

Falimentul bate la ușa FC Farul

Investigația întreprinsă de „Cuget Liber”, mergând pe situația de la club, pe surse publice și pe regulamentele fotbalistice, arată că, la ora actuală, viitorul clubului atârnă de un fir de ață. FC Farul a ajuns într-o situație aparent fără ieșire. În urma acțiunii creditorului SC RAJA SA, Tribunalul Constanța a dispus, pe 28 iunie a.c., deschiderea procedurii insolvenței și a numit-o pe Maria Căzănel administrator judiciar, informație care este publică și se poate verifica pe portalul instanțelor de judecată ( www.portal.just.ro ). De asemenea, pe rol mai este un dosar cu obiect procedura insolvenței (creditor - SC Speedex Tours & Sport Consulting SRL), cu termen de judecată 15 noiembrie a.c., ca și alte acțiuni îndreptate împotriva FC Farul, care pot fi de asemenea găsite pe portalul amintit. În urma insolvenței, lichidatorul judiciar va analiza în ce măsură este posibilă o reorganizare a clubului. Dacă reorganizarea nu va fi posibilă, se va trece la următorul pas, declararea falimentului. Sumele rezultate vor fi direcționate, în ordine, pentru achitarea salariilor restante către angajații clubului (jucătorii își vor primi banii în măsura în care convențiile civile vor fi asimilate contractelor de muncă), către Fisc și apoi, în măsura în care mai este ceva disponibil, către terți. În plus, Fiscul a pus sechestru pe toate bunurile clubului, care urmează să fie executate, iar conturile au fost poprite.La ora actuală, clubul a rămas fără jucători. Majoritatea au fost declarați liberi de contract, în urma memoriilor depuse pentru că nu și-au primit banii, iar ceilalți care mai erau sub contract au devenit jucători liberi odată cu insolvența, pe 28 iunie (aici este și cazul lui Mățel, ajuns la Astra, și al lui Matei, care a ales să meargă la Steaua). Restanțele către fotbaliști se ridică la aproximativ jumătate de milion de euro, în cele mai multe cazuri fiind vorba de decizii ale instanțelor FRF / LPF, ca jucătorii să devină liberi de contract, dar și banii să le fie achitați. Ca FC Farul să poată funcționa în noul sezon al Ligii a II-a, conform normelor federale, trebuie ca cineva să achite datoriile către fotbaliști. Iar apoi să transfere o întreagă echipă. În plus, se va lovi și de infrastructura deteriorată, care nu a mai fost întreținută în ultimul an. În urma deschiderii procedurii de insolvență, nu se știe cum va trata cazul Federația Română de Fotbal, pentru că nu există un precedent, dar s-ar putea ajunge și la dezafiliere.Nu este greu de bănuit că, după cum SC RAJA SA este în directa subordine a Consiliului Județean Constanța, acțiunea în instanță a regiei împotriva clubului nu a fost străină încă de la început autorității județene. Această situație duce cu gândul că CJC a mers pe acțiunea RAJA pentru a se înființa un nou club, Farul 1920, curat, fără datorii, cu care să se plece de la zero. Până la urmă, nu e un capăt de țară această acțiune în justiție, pentru că oricum se ajungea la insolvență, având în vedere celălalt dosar cu procedura insolvenței aflat pe rol. În plus, în coasta Farului stau și celelalte litigii de pe rolul instanțelor. Consiliul Județean se pare că a mers pe varianta unui club nou afiliat, însă probabil că s-a lovit de regulamentele FRF, iar situația pare să se fi împotmolit. Concret, potrivit Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), Capitolul 1 (Cluburile), art. 1 (Afilierea cluburilor), alin. 15, un astfel de club nou înființat trebuie înscris în ultima cate-gorie competițională a fotbalului românesc. În plus, pentru a putea juca în Liga 1 trebuie să fie membru afiliat trei ani (Regulamentul Național privind Licențierea Cluburilor, III. Solicitantul de Licență și Licența, art. 11 - Definiția Solicitantului de Licență, alin. 2). Apoi, chiar și dacă noua structură ar pleca astfel la drum, cu ce lot de jucători ar face-o? A doua variantă care probabil că a fost luată în calcul privește acțiunea Farului de absorbție sau fuziune cu un alt club, însă, în această situație, preia și activul, și pasivul grupării respective, deci și datoriile clubului, pentru că, în România nu există structură fotbalistică fără datorii. Așadar, în situația Farului, datoriile sunt punctul nevralgic, lăsând aproape fără soluție ecuația supraviețuirii. Din cauza acestei probleme, a datoriilor, Farul nu poate nici să-și cedeze locul, pentru că cine cumpără trebuie să preia și datoriile.Pe lângă faptul că, probabil, fără excepție, cluburile din România au restanțe financiare, acestea vor și crește, întrucât Fiscul a demarat la nivel național un control al cluburilor de fotbal, prin care se urmărește asimilarea convențiilor civile ale fotbaliștilor cu contractele de muncă. Sunt controale în curs (care pot merge și până la cinci ani în urmă), iar unor grupări fotbalistice, chiar și din Liga 1, li s-a pus poprire pe conturi. Spre exemplu, un club cu contracte către jucători de 1 milion de euro are de plătit la Fisc, pe ultimii cinci ani, circa 2,5 milioane de euro, sumă la care se adaugă dobânzile și penalitățile care încep să curgă. Și la Farul a venit Fiscul, în toamna anului trecut, dar controlul s-a suspendat din cauza situației incerte de la club, așteptându-se să se vadă cum se vor soluționa celelalte probleme cu care se confruntă gruparea constănțeană. Deci, la Farul, controlul pe această temă e deschis, dar, deocamdată, a fost suspendat.Deși, la ora actuală, cea mai probabilă variantă este falimentul, soluția ar putea veni doar din mobilizarea instituțiilor publice constănțene și a companiilor private cu potențial financiar. Problema se reduce la bani. Fără bani și fără implicare locală, FC Farul nu poate fi salvat, în niciuna dintre variantele vehiculate. Autoritățile locale și firmele importante ar putea să-și dea mâna și să rezolve, împreună, problemele acumulate la clubul Farul în ultimul an. Pentru că important este ca Farul să-și continue activitatea, iar Constanța să aibă fotbal în continuare.