Facem săli şi bazine sau plătim salarii de mii de euro? Iar la stadion, buldozerul e soluţia!

Cum o fi mai bine ?

Constanta nu a ramas in urma ! Practic nu mai exista d.p.d.v. al infrastructurii sportive. Cele cateva cluburi se "bat" pentru 2-3 ore libere pe zi in cele cateva sali de sport din scoli si cam atat. Vrem sport de masa, dar unde sa-l practicam ? Hai sa facem un exercitiu de imaginatie si sa ne gandim ca sunt (sau ar trebui sa fie) cate 10 cluburi pe fiecare ramura de sport, care isi propun sa plece de jos, sa aduca copiii in sali sa faca sport. Sa presupunem ca fiecare are 2 grupe pe an de varsta si sex, si ca fac 2 antrenamente pe saptamana (nici nu se poate numi selectie, dar fie..). Asta inseamna 8 ore pe saptamana minim. Pentru a doua grupa de varsta, inca 8 ore. 16 ore doar pentru a pregati cativa copii din care speri sa iasa macar unul bun pentru performanta viitoare. Sa luam doar 3 ramuri sportive in calcul si doar 5 cluburi sportive pentru fiecare. Reiese ca este nevoie de 240 ore pe saptamana. O sala este libera de regula dupa ora 18, cand se incheie cursurile, adica 2-3 ore pe zi. In cel mai fericit caz e nevoie de 16 sali de sport in astfel de conditii.... Dar pe langa cele 3 ramuri sportive, mai sunt si altele care au nevoie de sala. Aici putem enumera : baschet, handbal, volei, tenis, karate, fotbal, rugby-tag s.a.. Ce facem cand trecem si la grupele mai mari de varsta, cand incep cu 3,4,5 sau 6 antrenamente pe saptamana... Astfel, raspunsul pentru cum ar trebui alocati banii pentru sport, cel putin in prima etapa nu trebuie cautat prea mult. Trebuie curaj pentru administratie sa investeasca cu gandul la viitor, sa puna bazele printr-un proiect sanatos pentru dezvoltarea sportului in urmatorii ani. Administratia ar trebui sa investeasca in infrastructura, in depistarea si formarea sportivilor, cresterea lor valorica, in echipe cu jucatori locali, in actiuni de promovare (felicitari DSJ, si cei cativa inimosi din asociatii non-profit). Ar trebui investit in sali de sport la fiecare scoala (unde nu exista !!!), in bazine didactice (macar unul la 3-4 scoli), in piste de atletism, sala de atletism, sala polivalenta, bazin competitional etc. Pentru restul, pentru marea performanta cu jucatori straini etc sunt privatii (cei care au bani, isi permit si isi doresc). E doar o parere, nu aruncati cu pietre...