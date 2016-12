„Facem baschet pentru sănătate, nu de performanţă”

Directorul Palatului Copiilor Constanța, prof. Ilhan Mustafa:

„Facem baschet pentru sănătate, nu de performanță”

La Palatul Copiilor Constanța, baschetul a devenit numai un simplu sport de masă. De performanță nu se poate pune problema, în condițiile în care, la nivelul secției, mai există o singură normă profesorală. În ultimii ani, numărul cadrelor didactice care predau baschetul la Palatul Copiilor s-a redus drastic, ajungându-se, practic, la minimumul posibil - un post. Astfel, s-a terminat cu sistemul piramidal de pregătire pentru performanță. „Avem un singur profesor de baschet, Emil Dumitru, iar acesta este încadrat cu 18 ore pe săptămână de activități didactice. La momentul actual, pe secția de baschet, avem o grupă de avansați și o grupă de începători, dar, pentru a ne putea înscrie în competiții, ar fi trebuit să avem cel puțin trei profesori și trei grupe de începători, ca să formăm o piramidă, adică nivelul secund de avansați și o grupă de performanță cu care să evoluăm în concursuri. Chiar și așa, competițiile sunt extrem de costisitoare, sunt turnee în tot județul, iar în cazul în care am participa, ar fi trebuit să găsim finanțare pentru deplasări și pentru restul cheltuielilor. În orice caz, dacă am avea cadrele didactice necesare, cred că am găsi și posibilitatea finanțării activităților de deplasare pentru echipa de baschet. Orice este posibil, dar atâta timp cât cei de la CSS1, care au o situație mai bună decât noi, se confruntă cu probleme financiare, înseamnă că și noi am întâmpina probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Palatului Copiilor Constanța, prof. Ilhan Mustafa. Copii fără perspectivă Pentru generația copiilor de astăzi, sportul nu mai prezintă mare interes - cel puțin asta ne spun conducătorii Palatului Copiilor. „Cea mai mare problemă pe care o avem este calitatea slabă - din punct de vedere sportiv - a copiilor, care nu au nicio perspectivă. Este o criză de material uman cu calități! Nu zic că nu ar fi copii talentați, unii dintre ei chiar își valorifică «darul», însă, din păcate, cei mai mulți renunță până în vârsta de 12 -13 ani. Așteptările noastre pentru performanțe sunt mari, dar acolo «se rupe filmul». Sunt comozi, au alte tentații, umblă cu telefoane mai scumpe ca ale profesorilor etc. Nu îi interesează prea mult sportul. Totuși, un lucru bun este că avem copii și un profesor competent, cu experiență. Suntem mulțumiți că secția este viabilă, vin copii constant în cerc, dar să fim sinceri: nu toată lumea face performanță, important este să se facă mișcare. Secția de baschet a Palatului Copiilor este pepiniera pentru CSS 1. De obicei, după ce se ajunge la un anumit nivel de performanță, copiii noștri pleacă la CSS 1. Avem o continuitate, o motivație; dacă am avea grupă de performanță, nu ne-ar mai veni niciun copil, pentru că profesorul nu ar mai avea timp de ei. Așa, copii vin permanent, pentru că în sport selecția este continuă”, explică directorul Ilhan Mustafa.