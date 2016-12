„Extratereştri“ pe două roţi

Caravana Turului Ciclist al României se pune, sâmbătă, în mișcare

„Extratereștri“ pe două roți

După ce și-au făcut „rodajul” în Turul Dobrogei, cicliștii sunt pregătiți să ia startul în cea mai importantă și mai spectaculoasă competiție de profil din țara noastră: Turul României. „Mica Buclă” începe sâmbătă, la Constanța. Nici aglomerația din sta-țiunea Mamaia, nici alegerile euro-parlamentare nu au putut împiedica debutul celei de-a 46-a ediții a Turului Ciclist al României. „Sunt convins că, bene-ficiind de sprijinul DSJ și al autorităților locale, vom avea un debut excelent de concurs. De la an la an, turul crește în valoare și a ajuns la un nivel care îi va permite să intre, cât de curând, în calendarul oficial al federației internaționale. Ciclismul este un sport spec-taculos, lumea se uită cu plăcere la cursă”, a declarat, ieri, în timpul conferinței de presă organizate pe terasa Hotelului Sport, Lucian Hu-geanu, antrenor federal în cadrul Federației Române de Ciclism și Triatlon. Printre participanți se nu-mără și bulgarul Pavel Shu-manov, de la Hemus 1896 Troyan, ciclist care a câștigat titlul de campion al Turului Dobrogei 2009. „Shumanov mi-a spus că s-a simțit foarte bine la Constanța și că va veni aici ori de câte ori va avea ocazia. Când auzea elicopterul de urmărire, parcă avea senzația că aleargă în Turul Franței, un concurs la care, deși și-a dorit foarte mult, nu a putut participa”, a povestit Hugeanu. În schimb, campionul Turului României 2008, ungurul Cador Rida, va lipsi de la ediția de anul acesta. „Turul va fi supervizat de un comisar internațional din Spania. În funcție de raportul său, vom accede sau nu pe o poziție superioară în topul turneelor. Premiile și condițiile oferite vor cântări foarte mult. Sperăm ca, în 2010, să avem un tur cu adevărat profesionist, ceea ce ne-ar permite să invităm marile valori ale ciclismului mondial”, a explicat reprezentantul federației ro-mâne. Ședința tehnică a concur-sului va avea loc sâmbătă, 6 iunie, la Mamaia, stațiune în care sunt cazate toate delegațiile. Italia trimite cei mai buni cicliști din cursele de velodrom Echipele participante la cea de-a 46-a ediție a Turului Ciclist al României sunt Betonexpressz 2000 - Limonta (Ungaria), Hemus 1896 Troyan, Cycling Club Burgas (Bulgaria), SP Tablewere-Gatsoulis Bikes (Grecia), Mirage (Ucraina), Profiline (Germania), Rotterdam - Metec (Olanda), Konya (Turcia), Tușnad Cycling Team, CS Delma 2003 Medgidia și Dinamo Secrom București (România). În „Mica Buclă”, vor pedala și cicliști italieni, despre care orga-nizatorii spun că sunt cei mai buni din cursele de velodrom. „Cu siguranță, vor anima fiecare etapă”, a anticipat antrenorul federal Lucian Hugeanu. În total, 72 de cicliști vor fi prezenți la concurs, opt dintre aceștia fiind români - George Anghelache, Alexandru Ciocan, Marian Frunzeanu, Răzvan Ju-gănaru, Traian Goga, Ciprian Bălănescu (toți de la Dinamo), Tamaș Csicsaky și Carol Novak (de la Tușnad). Surprinzător, în lotul Delmei Medgidia nu se află niciun român, toți cei șase rutieri legitimați la gruparea dobrogeană fiind străini: Besemir Banushi, Shpati Karaj (Albania), Serghei Tvetkov, Alexandr Braico (Rep. Moldova), Ievgen Nikolenko (Ucraina) și Ro-bert Hodgston (Australia). Programul competiției Etapa prolog: 6 iunie: Contratimp individual, stațiunea Mamaia; 5 km; Etapa 1: 7 iunie: Constanța - Hârșova - Brăila; 179 km; Etapa a 2-a: 8 iunie: Brăila - Tecuci - Adjud - Bacău; 200 km; Etapa a 3-a: 9 iunie: Bacău - Roman - Târgu Frumos - Botoșani; 160 km; Etapa a 4-a: 10 iunie: Botoșani - Dorohoi - Rădăuți - Suceava; 135 km; Etapa a 5-a: 11 iunie: Târgu Neamț - Piatra Neamț - Bicaz - Gheorghieni - Miercurea Ciuc; 188 km; Etapa a 6-a: 12 iunie: Miercurea Ciuc - Sighișoara - Mediaș - Copșa Mică - Sibiu - 193 km; Etapa a 7-a: 13 iunie: Sibiu - Cisnădie - Avrig - Bâlea Lac; 90 km. Turul Ciclist al României cuprinde 20 de sprinturi intermediare, 13 cățărări, una de categorie specială, la Bâlea Lac, patru de categoria A, trei de categoria B și cinci de categoria C. Traseul total măsoară 1.144 km, caravana urmând a străbate 13 județe.