Experienţele „Pelerinului Constănţean” de-a lungul celor 12.000 km parcurşi pe jos

Experiențele „Pelerinului Constănțean” de-a lungul celor 12.000 km parcurși pe jos

Ștefan Nan, cunoscut și sub numele de Pelerinul Constănțean, a parcurs distanțe uluitoare pe jos, fără vreun mijloc de transport, atât în țară cât și în lume, cumulând 12.000 de km. Și asta nu este tot, el urmează, peste aproximativ 10 ani, să parcurgă alți 40.000 km, într-o fabuloasă călătorie prin Asia, care va dura cel puțin 3 ani.Constănțeanul Ștefan Nan, binecunoscut pentru pasiunea pe care o poartă pentru călătoriile lungi, aventuroase, a trăit experiențe cu totul și cu totul speciale de-a lungul „carierei” sale.În 2001, Pelerinul Constănțean a străbătut ruta România - Egipt, numai pe jos, o călătorie de 6 luni și jumătate, care nu a rămas fără urmări, amintiri frumoase, dar și mai puțin frumoase.„Am avut probleme foarte mari la granița cu Siria și a trebuit să-mi prelungesc șederea în Turcia cu aproximativ 3 luni. Am lucrat pe un șantier timp de 40 de zile și am câștigat ceva bani pentru a-mi putea continua călătoria. În Turcia, am suferit două accidente. Într-unul am fost lovit din plin, iar în celălalt, am scăpat datorită prezenței de spirit care m-a făcut să fug în șanț, iar în urma mea, la o fracțiune de secundă, o mașină care rula cu 80 - 100 km/oră a izbit căruciorul în care aveam bagajele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ștefan Nan.În 2005, Pelerinul Constănțean a reușit să ducă la capăt ruta Constanța - București, pe jos, în 61 de ore.În palmaresul său se mai regăsește și ruta Constanța - Cernavodă, plus retur, în mai puțin de 20 de ore.De asemenea, Ștefan Nan este un om al sportului. Ultima competiție la care a participat a fost maratonul „Unirii” 1 Decembrie, la București, unde a parcurs 42 de km în trei ore și 15 minute.Maratonist de 80 de aniPrintre vastele sale călătorii, Pelerinul Constănțean a cunoscut și o figură aparte din lumea sportului, și anume pe „moș” Ion Gheorghe, din Arad, care la vârsta de 80 de ani face de râs foarte mulți tineri în ale maratonismului.„Am stat de vorbă cu Ion Gheorghe la semi-maratonul de la Timișoara, în septembrie 2012, unde am luat locul 1 la categoria mea de vârstă. El spunea că a început să practice alergarea la 56 de ani. Deci niciodată nu este târziu”, ne-a mai spus Ștefan Nan.Taxe mari de participareUna din dezavantajele participării la maratoane este faptul că organizatorii percep, deseori, taxe mari, și în schimb oferă câștigătorilor premii destul de sărace în bani sau chiar nu oferă nimic, preferând să bage profitul în propriile conturi.„Cea mai mare taxă am plătit-o la Maratonul Internațional 2012 de la București, în valoare de 200 lei, ei au oferit premii, însă ceilalți organizatori percep taxe de câte 100 lei și nu oferă nimic. Nu este corect, iar din această cauză nu sunt nici foarte mulți participanți”, a mărturisit Pelerinul Constănțean.Motivația sa: „Vreau să fiu sănătos!”Pentru Ștefan Nan, pasiunea pentru alergare și sport s-a trezit odată cu problemele care îi amenințau sănătatea. Astfel, greutatea în exces l-a determinat să-și schimbe stilul de viață și să urmeze o nouă cale.„Motivația mea a fost că vreau să fiu sănătos! Am trecut prin momente grele. La vârsta de 30 de ani, aveam 90 de kg, și pot să spun cu certitudine că știu ce înseamnă să trăiesc bătrânețea. Asta m-a făcut să mă trezesc la realitate”, a spus Ștefan Nan.Pentru antrenamente, constănțeanul și-a confecționat și o vestă din bucăți de plumb folosite la plasele pescărești, plus alte accesorii care împreună ajungeau să cântărească 50 de kg, pe care acesta le purta la alergări.În tinerețe, Pelerinul Constănțean a trăit o altă dramă care a contribuit la motivarea de a urma statutul unei vieți mai sănătoase.„La 23 de ani, în ultima zi de armată, toți camarazii mei s-au dus acasă, iar eu m-am dus la spital, pentru TBC pulmonar bilateral. Am fost pensionat un an de zile, ceea ce la vârsta aceea, bineînțeles că mi-a coborât moralul foarte mult. Însă mi-am revenit, m-am reintegrat în societate, și cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns, anul trecut, pe 20 septembrie, să obțin locul 1 la Sulina, la semi-maraton. Locul secund a fost ocupat de un tânăr care, coincidența făcea ca acesta să aibă fix jumătate din vârsta mea. Eu am 52, el avea 26", a precizat Ștefan Nan.La 60 de ani, călătorie de 40.000 kmDupă vârsta de 60 de ani, Ștefan Nan intenționează să facă un tur de aproximativ 40.000 de km, un circuit prin Asia, care va avea următorul Traseu: România - Bulgaria - Turcia - Iraq - țărmul Oceanului Indian - Nepal - Thailanda - China. Și retur - Pakistan - Iran - Drumul Mătăsii (Siria, Turcia) prin nordul Mării Negre. O călătorie care va dura aproximativ 3, 4 ani.Din jurnale, Ștefan Nan are 12.000 de km monitorizați, plus alți 3.500 km realizați în urma unui calcul de 10 km parcurși pe zi doar pentru antrenamente.